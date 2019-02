El consejo de Bankia no se planteó corregir su folleto

«Si fue autorizado, revisado y comprobado por el regulador correspondiente, que es la máxima autoridad sobre la salida a Bolsa, entenderá que me considero humildemente incapaz de corregir lo que pueda decir la CNMV si lo consideró suficiente». Con esta afirmación el que fuera 'mano derecha' de Rodrigo Rato en Bankia, José Manuel Fernández Norniella, descartó ayer que en el consejo de administración se plantearan corregir el folleto previo al estreno del banco en el mercado pese a haber advertido antes en dicho documento, «de forma general», de unos posibles riesgos que la cúpula no llegó a concretar.

Según las respuestas que dio en su segundo día de interrogatorio, el ex consejero ejecutivo del banco argumentó que se les pusieron más requisitos que en cualquier operación de venta pública (OPV), pues solo llevaba tres años de andadura. «La CNMV estaba exigiendo mucho más y eso me dejó contento», dijo para a continuación apostillar que él comprobó «lo que tenía que comprobar, que era que el regulador certificara lo que tenía que certificar».

Pero el fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, no pareció convencido, sobre todo viendo como contestaba con evasivas y sin entrar en detalles cuando le preguntaba por los «graves problemas financieros» que tenía el banco pero que no se mencionaban en aquel folleto, como la necesidad de provisionar otros 700 millones por el hundimiento de la inmobiliaria Martinsa Fadesa, las irregularidades del grupo inmobiliario de la entidad o la fuerte depreciación de los títulos de Bancaja Inversiones. Eso sin contar que el auditor no firmará las cuentas de 2011, lo no le preocupó porque aquel «no manifestó que hubiera algún problema». «Pero, ¿usted no se enteraba de nada? -le espetó Luzón-. Perdone que se lo pregunte así, pero era uno de los cuatro consejeros más importantes».

Presionado por el fiscal, reconoció que «tampoco puedo decir que todo iba bien», aunque uno de los puntos de inflexión fue el informe del FMI que a principios de 2012 señaló que tenían problemas financieros. «En un momento hizo 'crac'», se justificó, y «entramos en una elipse complicada de viabilidad».