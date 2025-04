¿Comprar ya o todavía no? Estrategias para hacer frente a las caídas bursátiles Aún puede ser pronto para volver a la Bolsa, pero podría no ser mala idea hacer incursiones con pequeñas cantidades de dinero

Comprar ahora, con precios aparentemente atractivos, o esperar, no vaya a ser que el panorama empeore. Éste es el dilema de los inversores. A resolverlo puede ayudar la opinión de los expertos de Banca March, que afirman que el pasado ha enseñado que, una vez controlado el virus, las acciones rebotan, descontando la futura recuperación económica. «Por ello, el suelo de las caídas de las Bolsas suele coincidir con el punto más álgido de contagios. Si las medidas implementadas surgen efecto, en pocas semanas la situación debería mejorar», continúan desde Banca March, donde aún no ven los detonantes necesarios para adoptar una mayor exposición al riesgo.

Alberto Blanco, profesor del IEB, afirma que es mejor entrar en tendencia alcista, y no cuando el tsunami aún está operativo. Plantea la posibilidad de que las medidas fiscales y monetarias impliquen echar algo de agua al fuego, pero que éste se reavive más adelante. Y avisa de que por el momento no es posible hacer los números necesarios para realizar inversiones: el mercado aún está envuelto por «el humo de la explosión». En la jerga bursátil se utiliza otra metáfora para hablar de la situación actual de mercado: «No conviene coger un cuchillo cuando está cayendo». Bien es verdad que Blanco avisa de que los ahorradores que estén dentro de la Bolsa es mejor que ya no deshagan posiciones.

LOS MÁS RESISTENTES ValorRent (%) 2020

Cellnex0,99%

Acciona-1,76%

Viscofán -2,97%

Iberdrola -6,75%

Javier Molina, de eToro, para los inversores que busquen el momento de comprar, recomienda no entrar con toda la cantidad de dinero que se quiera destinar a la inversión en renta variable, sino que hay que invertir poco a poco: un 10% esta semana, otro 10% la siguiente... Molina también sugiere ser muy cuidadoso con la elección de valores. Y ahora aconseja los que puedan resistir mejor en un escenario recesivo, como las eléctricas o las alimentarias. «No hay que interpretar la situación como puntual. Va a llevar algo de tiempo superarla», concluye.