Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un coche eléctrico en un punto de recarga. P. Nieto

Los clientes recibirán las nuevas ayudas por coche eléctrico un mes después de la compra

Anfac prevé que serán necesarios 300.000 puntos de recarga en 2035, diez veces más que ahora, y que el 30% del empleo tendrá que buscar puestos fuera de las fábricas

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Martes, 9 de diciembre 2025, 12:38

Comenta

Los conductores que compren un coche eléctrico a partir del 1 de enero recibirán una subvención que está por concretar -hasta ahora rondaba los 7. ... 000 euros- pero no será una ayuda directa en factura, sino que los clientes recibirán la cuantía alrededor de un mes después. Así lo confirmó el presidente de Anfac, Josep M.ª Recasens, durante la presentación en detalle del Plan Auto 2030 este martes en Madrid.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Sentencia histórica del Supremo: obliga al Ayuntamiento de Málaga a devolver a una empresa un suelo que expropió hace 30 años
  2. 2 Muere tras sufrir una parada cardiorrespiratoria cuando la Policía lo reducía en un locutorio de Torremolinos
  3. 3 Una nueva dana llega esta semana a Andalucía
  4. 4 El TSJA avala el despido de un trabajador tras pillarlo un detective actuando con una murga en el carnaval de Málaga durante su baja médica
  5. 5 Un gran pozo de 30 metros de profundidad bajo La Malagueta surtirá de agua de mar a los lavapiés de la playa
  6. 6 Así está la clasificación de Segunda tras la jornada
  7. 7

    Japón activa la alerta de tsunami ante un terremoto de magnitud 7,6
  8. 8

    Un penalti dudoso impide el triunfo del Málaga otra vez en el descuento (1-1)
  9. 9 En busca y captura un pederasta condenado a 18 años de cárcel por abusar de tres menores, una de las cuales pensó suicidarse
  10. 10

    Los desayunos más originales y contundentes de Málaga: 16 paradas para empezar el día con fuerza

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Los clientes recibirán las nuevas ayudas por coche eléctrico un mes después de la compra

Los clientes recibirán las nuevas ayudas por coche eléctrico un mes después de la compra