Claves sobre cómo y dónde emprender una nueva búsqueda de trabajo en Málaga

FERNANDO TORRES Málaga Domingo, 8 septiembre 2019, 14:06

La búsqueda de empleo no es una ciencia exacta. Los datos no siempre son certeros y las distintas realidades del mundo laboral no confluyen en la misma dirección. En Málaga hay actualmente 135.658 parados tras la subida que acarreó el fin del mes de agosto. Con la llegada del nuevo curso, muchos de esos aspirantes deciden emprender un nuevo proceso de búsqueda, tal vez añadiendo más formación a sus currículos o cambiando por completo el enfoque de su carrera. Cuatro expertos en recursos humanos a nivel local y nacional, además de un análisis de la realidad del Foro de Dirección de Recursos Humanos de Málaga (ForHum), aportan algunas pistas.

Aunque hay muchos puntos en los que todos coinciden (y pocas discrepancias), parece ser una constante para quienes se dedican a los recursos humanos que la Formación Profesional es, a día de hoy, una de las formas más rápidas y seguras de conseguir un puesto de trabajo en determinados sectores.

Actualmente en Málaga hay varios nichos de mercado en los que hay una alta demanda de personal cualificado que se podría suplir con graduados en FP media y superior. Son, principalmente, la construcción (carpinteros, electricistas, fontaneros, jefes de obra) y la industria tecnológica (robótica, electromecánica, megatrónica). Los expertos inciden de forma conjunta en que un título de Formación Profesional bien escogido es un billete directo a una carrera en estos dos segmentos laborales. En este último nicho, conocido como IT, son también muy demandados los graduados universitarios en el área STEM –ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas–.

Más allá de la construcción y la tecnología de la información, hay una clara tendencia en el plazo inmediato al sector agroalimentario y de la alimentación en general, con cientos de vacantes por cubrir este mismo mes a causa de la campaña del mango en la Axarquía y el crecimiento generalizado que este nicho está experimentando en la provincia.

El mundo del 'retailing' y la logística también está en auge y es, quizá, uno de los que más facilidades de accesos existen para los aspirantes. Hacen falta mozos de almacén, expertos en almacenaje y 'stock', comerciales, asistentes a la venta digital en el comercio electrónico, comerciales y responsables de atención al cliente.

A la hora de 'aliñar' un currículum, desde ForHum insisten en que los idiomas siguen siendo fundamentales en la provincia. De hecho, añadir una tercera lengua a un currículum puede ser igual o más efectivo que ciertas formaciones de distinto calado.

Alta dirección Los directivos afrontan un mercado «global»

Uno de los segmentos de empleo más específicos es el de los directivos y encargados de la alta dirección. En este mercado laboral, Pedro Sánchez, socio director de STANDBY en Málaga y 'headhunter', explica que el 35% de las ofertas se mueven a través de consutorías y el resto por «contactos, redes y recomendaciones». Por eso, los aspirantes tienen que hacer «un doble esfuerzo» para conseguir formar parte de un proceso de selección, siempre teniendo presente una constante de este nicho:«Las ofertas, como el trabajo, son globales». Según García, en términos de movilidad, si se reducen las opciones al mercado nacional, se considera algo «doméstico», por lo que las personas con formación y experiencia en alta dirección deben estar preparados para moverse en un ámbito internacional, en todos los sentidos.

En este sector, además, se persiguen una serie de aptitudes demostrables no solo con la formación, también (y principalmente) experiencia. El límite de edad para buscar actualmente en este segmento es «a partir de los 35 o 37 años», punto vital en el que la experiencia se considera «suficiente» para asumir responsabilidades.

En cuanto a la formación específica, se persiguen conocimientos en ingeniería, en ciencia y matemáticas (las conocidas como Stem), además de manejo alto del inglés.

Las salidas Alimentación y agro, los sectores «con empuje»

En opinión del experto en recursos humanos Gonzalo Cadenas, que dirige Adecco en Málaga, los últimos datos de afiliación a la Seguridad Social han dejado al sector «expectante» ante lo que ocurrirá a corto plazo. Mientras tanto, asegura que los sectores de la alimentación y la agricultura son actualmente «de los que más empuje tienen» en la provincia de Málaga, influidos especialmente por la campaña del mango en la comarca de la Axarquía.

«Ahora mismo tenemos que cubrir 300 puestos de trabajo para nuestros clientes de esos dos sectores», comenta.

Igualmente, el ámbito tecnológico sigue creciendo en la provincia, aunque también el logístico. En el primer caso, septiembre es un buen mes para buscar empleo, ya que «muchos proyectos se reactivan por estas fechas y se empiezan a gestionar otros nuevos tras el parón de las vacaciones de agosto». En la parte de logística y 'retailing', se trata de un sector que de por sí ya está creciendo en la provincia, aunque a partir de la mitad de octubre se empieza a trabajar en la campaña de Navidad, que implica «grandes números de contrataciones», desde puestos comerciales, de atención al cliente y también en el apartado de ventas digitales, que sigue pujando.

Conocimiento Formación en tecnología, «sinónimo de empleo»

Si hay un sector seguro de cara a la búsqueda de empleo, es el que en el mundo de los recursos humanos se conoce como IT (information technology, tecnologías de la informacón en inglés). «Si te formas en este sector vas a tener trabajo al día siguiente», explica Miguel Ángel Romero, director de la consultoría malagueña HRCS, especializada en puestos intermedios y alta dirección.

«Lo que más se está demandando en Málaga, Andalucía y toda España es perfiles informáticos, hay muchísima más demanda que oferta», añade el experto. Su empresa hizo un estudio recientemente en el que se concluía que, con el número de estudiantes de ingeniería que hay actualmente en Málaga, harían falta 1.000 graduados más para cubrir las demandas actuales del mercado.

En cuanto a las aptitudes que requieren las empresas en los distintos sectores, Romero asegura que el valor más demandado es «la actitud». «Hay que demostrar las ganas de trabajar, la implicación con el proyecto;aunque parezca mentira las empresas se nos quejan de que se encuentran con candidatos que no lo demuestran», concluye el experto.

Formación Un tercer idioma, clave en el currículum

«Idiomas, idiomas y más idiomas». El Foro de Dirección de Recursos Humanos de Málaga (ForHum) recomienda a través de su portavoz, Carolina López, que quienes busquen empleo en la provincia que no descuiden la formación idiomática, y que, si es posible, se añada «una tercera lengua» al currículum vitae para mejorar la carta de presentación.

También aconsejan que el candidato pueda acreditar formación o experiencia fuera de España, como un gran valor añadido, además de formación digital y adaptada a las nuevas tecnologías.

Los asociados a ForHum coinciden en que los perdiles más demandados son los digitales con experiencia en e-commerce, tecnológicos, graduados en FP especializada en climatización, carpintería, electricidad, hostelería; profesionales de la hostelería y líderes en gestión de equipos.

A la hora de reconducir una carrera laboral, los sectores «con más oportunidades» son: logística, TIC, ingeniería, construcción, comercial y freelance de servicios para empresas.

Las aptitudes más demandadas van desde las capacidades sociales y de comunicación hasta la agilidad en la toma de decisiones y el trabajo autónomo, pasando por la disponibilidad de emprender proyectos.

Enseñanza La FP, una forma «directa» de encontrar trabajo

Según los datos que manejan en el área de investigación de la consultora Ranstad (Ranstad Research), Málaga crece en cuanto a creación de empleo por encima de la media de España (3,7% anual frente al 2,5% del territorio nacional). El director de este área, Valentín Bote, explica que la provincia es actualmente «de las más dinámicas» en este sentido, aunque se está topando con el mismo problema registrado en todo el estado:«Faltan graduados en Formación Profesional, que en determinados sectores es una forma directa de encontrar trabajo».

Bote se refiere al sector industrial y tecnológico, en los que hay «una auténtica carencia de perfiles medios». Asegura que disciplinas como la genómica, la electromecánica, megatrónica o la robótica ofrecen carreras con proyección a los jóvenes, de forma más asequible que los grados STEM. «A un chico o una chica que está terminando sus estudios en Secundaria, un grado medio o superior del sector industrial le puede cambiar la vida laboral, están muy demandados», añade.

«El problema es que hemos pasado veinte años denostando la Formación Profesional, que parecía que solo era para vagos o personas no capaces, pero no es así». Bote asegura que en estos sectores, los graduados en FP tienen una tasa de paro «del cero por ciento».