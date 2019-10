Claves para ahorrar al recibir una herencia o donación en Andalucía

En Muñoz Zurita se ofrece un servicio de asesoramiento integral gracias al cual cumplir con la legislación tributaria vigente y ahorrarse sorpresas desagradables Lunes, 7 octubre 2019, 17:39

Desde el pasado mes de abril la Junta de Andalucía, a través del Decreto-ley 1/2019 ha modificado la legislación para bonificar, en un 99%, el impuesto de Sucesiones y Donaciones en la Comunidad Autonoma.

Con este decreto-ley, los padres, hijos, cónyuges y nietos ( Grupos I y II) que reciban herencias o donaciones pasarán a pagar sólo un 1%o por este tributo.

No obstante, es importante conocer los entresijos de la ley para no cometer errores fiscales ya que la medida, entre otras cuestiones, no afecta a hermanos, sobrinos, tíos y primos hermanos, que siguen con su habitual tributación ( colaterales y otros: Grupo III y IV) .

Además, en el caso de donaciones, hay que recoger el acto en una escritura pública y justificar la procedencia de lo que se dona, ante la Ley de Prevención de Blanqueos de Capitales.

«Es muy importante asesorarse bien antes de realizar cualquier donación, puesto que la donación además del impuesto del mismo nombre, puede ocasionar ganancia patrimonial en la renta del donante », explica Rafael Zurita, economista y gerente de la Asesoría Muñoz Zurita.

Es por ello que, aunque los expertos afirman que es un buen momento para llevar a cabo este tipo de operaciones, es importante contar con un adecuado asesoramiento profesional para garantizar que el proceso transcurra correctamente y no haya sorpresas desagradables.

Con más de 40 años de experiencia y un equipo de profesionales especializados en las diferentes áreas de asesoramiento, Muñoz Zurita es una garantía de confianza a la hora de gestionar cualquier tipo de operación tanto para particulares como para empresas.

Esta asesoría malagueña tuvo como objetivo primordial desde sus orígenes ofrecer a sus clientes un asesoramiento integral, siendo una de las primeras firmas en Andalucía en integrar los servicios de asesoramiento y gestión fiscal, contable, laboral, mercantil y jurídica.

A dichos servicios, más adelante, se unieron los de estudio, asesoramiento y gestión de ayudas financieras y subvenciones para inversiones empresariales, así como los de asesoramiento en el ámbito financiero y de seguros.

De este modo, con oficinas en Málaga capital y Antequera, la empresa ofrece a sus clientes un asesoramiento integral con un equipo humano constituido por un numeroso y preparado grupo de profesionales integrado por economistas, auditores, abogados, graduados sociales y expertos en los ámbitos fiscal, contable y laboral.

