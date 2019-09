Christine Lagarde anuncia a los mercados una transición tranquila al frente del BCE Supera su test en la Eurocámara, donde defiende que la desaceleración justifica los estímulos de Draghi para «un periodo prolongado» SALVADOR ARROYO BRUSELAS. Jueves, 5 septiembre 2019, 00:04

Christine Lagarde no provocará sobresaltos a los mercados. No al menos a medio plazo. La francesa, que asumirá la presidencia del Banco Central Europeo (BCE) el 1 de noviembre en lugar de Mario Draghi, anunció ayer que dará continuidad a la política monetaria de su predecesor. Lo hizo en su primer test ante el Parlamento Europeo, durante una comparecencia en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios que, también sin sorpresas, validó su candidatura.

En dos semanas se someterá a la aprobación del pleno de la Eurocámara. «La actual política acomodaticia está justificada durante un periodo prolongado de tiempo para conseguir que la inflación se sitúe cerca pero por debajo de ese 2%», subrayó ante los eurodiputados en una sesión que, con preguntas, se prolongó más de dos horas.

Se salió poco del guión que ella misma había adelantado días atrás al responder por escrito a 76 cuestiones de los grupos políticos. La desaceleración económica, que se nutre sobre todo de la guerra comercial entre EE UU y China, e incertidumbres como el 'brexit' son los argumentos de peso que usó para justificar esa transición lineal en la presidencia del BCE. Una agenda 'dovish' -acomodaticia a los problemas- que mantiene vivo el paquete de estímulos en vigor y el que se estaría cocinando en la sede de la institución, que contemplaría una nueva bajada en los tipos de interés.

Pero consciente de que en el seno del órgano ejecutivo del BCE la opinión no es unánime -el sector de los 'halcones' cree que aún es pronto para dar ese paso-, la que fuera máxima responsable del Fondo Monetario Internacional (FMI) obró con cierta cautela. «El impacto de las políticas del BCE continúa siendo positivo, pero hay que analizar también sus efectos secundarios y atender las preocupaciones de los ciudadanos, sobre todo en referencia al compromiso con el mandato de la estabilidad de precios».

Y eso sin olvidar otras «cuestiones importantes», como el impacto de esa nueva bajada sobre la banca, que ve más recortes del margen de beneficios. Ayer, el consejero delegado de Deutsche Bank, Christian Sewing, criticaba los tipos negativos advirtiendo que «a la larga arruinan el sistema financiero».

Así que la también exministra de Finanzas francesa tuvo que incidir en que sí; habrá «más estímulos monetarios, pero siguiendo muy de cerca sus efectos secundarios». Y se comprometió, en todo caso, a reaccionar con rapidez para neutralizar los cambios globales. Prometió, en suma, «agilidad para adaptarse conforme el mundo cambie».

Bonos ecológicos

Una mutación que ya es un hecho. No sólo por las grietas abiertas en el orden internacional que Donald Trump expande y que ha llevado el multilateralismo a la UVI, sino también por la lucha contra el cambio climático y los nuevos retos tecnológicos. Sobre lo segundo, Lagarde requirió más concreción a la propia Eurocámara sobre las exigencias prioritarias para la 'transformación verde'. «El BCE no puede invertir los 2,6 billones de euros de su cartera en bonos verdes porque no hay mercado suficiente». Aunque lo primero que se le debería aclarar es qué tipo de títulos considera ecológicos.

En relación a las nuevas acciones tecnológicas, se refirió al empuje del 'blockchain' (cadenas de bloques de datos), que otorga al usuario el control y prescinde de intermediarios (por ejemplo, de los bancos) o criptomoneadas como la Libra, apuesta de colosos como Facebook. «Son cambios tecnológicos que tienen que ser tenidos muy en cuenta, como también el equilibrio entre costes y beneficios. Los bancos centrales deben ser muy conscientes de la innovación en lo que se refiere a la estabilidad financiera y la protección de los consumidores».

También hubo un mensaje para las capitales del euro. El mismo que ha venido lanzando Draghi durante meses: hay que ir más allá. El proyecto de presupuesto del euro sobre el que trabajan los ministros de Economía y Finanzas no contempla un mecanismo de estabilización ni cuenta aún con una partida asignada. Una situación que aseguró «no va a desestabilizar la zona euro, aunque sí sería «muy útil» reforzar.