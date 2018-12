China saca pecho en el 40 aniversario de sus reformas económicas El presidente Xi Jinping avanza nuevas medidas aperturistas y advierte de que nadie puede dictarle a China el rumbo que debe tomar ZIGOR ALDAMA Miércoles, 19 diciembre 2018, 00:03

Shanghái. «Las reformas económicas se han convertido en la característica definitoria y en el proceso más importante de la historia contemporánea de China». Así de rotundo alabó ayer el presidente del gigante asiático, Xi Jinping, la apertura al mundo que hace 40 años inició Deng Xiaoping. No en vano, aquella decisión marcó el punto de inflexión que ha permitido a China convertirse en el principal actor comercial y en la segunda potencia económica.

Pero durante el discurso de hora y media en el que desgranó los logros del país en las últimas cuatro décadas, Xi también avanzó que será complicado continuar creciendo como lo ha hecho hasta ahora. «No todos los pasos en el proceso de apertura serán fáciles. En el futuro nos enfrentaremos a todo tipo de riesgos y de retos, y es posible que incluso nos encontremos con terroríficas olas gigantes y tormentas horribles», afirmó en el tradicional lenguaje críptico y vago de los líderes chinos.

Independientemente de las dificultades que se presenten en el camino, Xi tiene claro que solo hay un elemento capaz de lograr que China se mantenga siempre a flote: el Partido Comunista. «Las reformas nos han demostrado que el liderazgo del Partido es la característica fundamental del socialismo con características chinas. El Partido lo lidera todo», añadió. «Solo mejorando el liderazgo y la gobernanza del Partido podremos asegurar que el barco de las reformas continúe navegando», apostilló, aclarando que no se esperan las reformas políticas que los expertos vaticinan.

Además, a pesar de que muchos critican el peso que tienen las empresas públicas, Xi reveló que no tiene intención de desmantelarlo. Al contrario, pidió que se «refuerce el desarrollo de la economía estatal», y advirtió de que el país no debe reformar «aquello que no se debe o no se puede». Actualmente, de las empresas públicas depende más de un tercio de la economía china y son una de las razones de que el país de Mao restrinja el acceso de las empresas extranjeras a los sectores que controlan.

No a los «dictados»

Xi tuvo algunas palabras conciliadoras y aseguró que China debe continuar con las reformas económicas para permitir «que el mercado juegue un papel decisivo en la distribución de los recursos». También añadió que el mundo debe buscar «un sistema comercial multilateral abierto, transparente, e inclusivo», y recalcó que Pekín «no busca la hegemonía», a pesar de que muchos ven ese objetivo en la Nueva Ruta de la Seda y en el plan industrial 'Made in China 2025'.

El discurso apaciguador dio un vuelco cuando Xi se refirió a la presión que el mundo ejerce para que el país adapte su sistema a las normas internacionales. En ese punto, el presidente chino fue tajante. «Nadie está en posición de dictarle a China lo que debe o no debe hacer», disparó. El nombre de Donald Trump no fue mencionado en el discurso del presidente Xi, pero la figura del mandatario estadounidense estuvo muy presente en la mente de todos los asistentes al acontecimiento.