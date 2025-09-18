Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

China prohíbe comprar chips de Nvidia a sus tecnológicas para el desarrollo de la IA

La industria del gigante asiático ha alcanzado la madurez necesaria para independizarse de EE UU y competir frente a frente

JOSÉ A. GONZÁLEZ

MADRID.

Jueves, 18 de septiembre 2025, 00:02

China aplica a Estados Unidos la ley del «ojo por ojo, diente por diente». Y lo que era una recomendación ahora es una prohibición: « ... No se pueden comprar chips de inteligencia artificial a Nvidia». Una decisión que va más allá de una respuesta industrial y puede esconder algo más: la soberanía tecnológica de China en el sector de la IA.

