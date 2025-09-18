China prohíbe comprar chips de Nvidia a sus tecnológicas para el desarrollo de la IA

China aplica a Estados Unidos la ley del «ojo por ojo, diente por diente». Y lo que era una recomendación ahora es una prohibición: « ... No se pueden comprar chips de inteligencia artificial a Nvidia». Una decisión que va más allá de una respuesta industrial y puede esconder algo más: la soberanía tecnológica de China en el sector de la IA.

A mediados de agosto las autoridades de Pekín pidieron a sus gigantes tecnológicos que evitaran la compra de chips estadounidenses como represalia a las restricciones de Washington. Las miradas se posaban, en aquellas fechas, sobre los productos H20 de Nvidia, la alternativa de la compañía de Jensen Huang para este mercado y mucho menos potentes y útiles para grandes modelos de lenguaje. En su última presentación de resultados, el equipo de Huang confirmó que no había vendido este producto en Pekín. Los esfuerzos de Huang se han centrado en la venta de las RTX Pro 6000D, un procesador más convencional que no cuenta con las capacidades más avanzadas para dar soporte a la IA. Ahora, el Gobierno de Xi Jinping –según avanza 'Financial Times'– ha ordenado a sus compañías no adquirir estos productos.

En los últimos días las autoridades chinas se han reunido con representantes de Alibaba, Baidu y fabricantes como Cambricon y Huawei para impulsar el ecosistema tecnológico del país, después de que los semiconductores chinos ya hayan alcanzado un nivel de rendimiento similar al de los modelos de Nvidia.

Un triunfalismo que aún está lejos de competir con los grandes chips que alimentan las apuestas de los gigantes de OpenAI, Alphabet, Meta o Microsoft. Estas firmas estadounidenses hacen funcionar sus desarrollos con el procesador Blackwell B200 de Nvidia. Queda por ver cómo afectará esta independencia a las cuentas del gigante estadounidense. En abril la compañía comunicó al regulador que esta decisión supondría un impacto de 5.000 millones de euros y una pérdida bursátil superior a 150.000 millones de dólares. Durante la sesión en Wall Street, los títulos de Nvidia se dejaron hasta un 3% de su cotización.