NO ES CHAPARRÓN, ES UNA BUENA TORMENTA

Semana a semana, durante el último trimestre, se suceden acontecimientos y se publican datos que muestran un aumento de las incertidumbres y una reducción de las perspectivas de crecimiento económico. Los resultados del mes de octubre para ahorradores/inversores, los peores desde aquel octubre de 2008, fueron la constatación de que algo está cambiando para mal. El mes de noviembre se inició con una ligera recuperación que las posteriores semanas se encargaron de volver a poner en los mínimos de octubre. A pesar de todo, buena parte de los gestores mantienen las carteras a sus clientes tratando de contradecir la tendencia del mercado y basándose más en simples deseos que en datos reales. Esperan, por ejemplo, que se produzcan medidas de estímulos si la situación sigue deteriorándose y, en general, tildan de «ruido» lo que está ocurriendo en el mercado con el argumento de que los beneficios empresariales se mantienen en un nivel más que aceptable.

Pero no ha sido ruido, sino pérdidas reales las sufridas en las carteras y, de otra parte, los argumentos que sirven para contrarrestar el pesimismo que se adueña del mercado sólo vienen a confirmar lo que se nos viene encima. En la reciente crisis comprobamos que los beneficios empresariales se mantuvieron fuertes hasta el último momento, que los restaurantes -como ocurre ahora- estuvieron llenos hasta iniciado el 2009 y asistimos también entonces a la negación de lo evidente por parte de responsables políticos y económicos. No volvamos a caer en lo mismo y asumamos, sin dramatismo, que un chaparrón no es lo mismo que una buena tormenta.