La CEOE avisa de cierres de empresas si tienen que asumir en solitario el aislamiento de empleados

Los efectos económicos que pueden derivarse de la crisis del coronavirus ha vuelto a impulsar a la patronal a poner sobre la mesa advertencias sobre las medidas que se puedan tomar por parte de las Administraciones. Ayer, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, avisó de que muchas empresas (sobre todo las más pequeñas) no podrán asumir el coste que supone pagar a los trabajadores que se puedan poner de baja por aislamiento ante la epidemia.

Garamendi recordó que durante los primeros quince días de baja, diez los paga la empresa. Y añadió que «nada tiene que ver que paguemos por una incapacidad temporal, una enfermedad, que porque alguien diga que se vaya a casa, aunque no esté enfermo». El líder de los empresarios anticipó un escenario oscuro: «Lo que no puede pasar es que empresas con una situación económica que ya no es tan buena tengamos que hacer frente a este tema». E insistió: «Cuidado, porque tendremos un problema muy importante de empresas que cerrarán».

A la vez, Garamendi se ha felicitado de que el Gobierno haya admitido que la guía que distribuyó el Ministerio de Trabajo para que las empresas actuaran en caso de coronavirus fue «un error». En este sentido, explicó que resultaba preocupante que se alertase de cosas que el Ministerio de Sanidad no estaba diciendo, porque se provocaba «preocupación» entre empresas y trabajadores.

En el registro diario de infectados de grandes empresas, Bankia confirmó ayer el primer caso de coronavirus de un empleado de los servicios centrales en su sede de Madrid por lo que ha impuesto el teletrabajo a 80 personas cercanas. Por su parte, Sabadell ha dividido a todos sus equipos críticos entrearcelona, Madrid y Alicante. La entidad probará el teletrabajo en el 50% de empleados de sus dos edificios con mayor plantilla.