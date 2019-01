Calviño reclama a los bancos que contribuyan a tener «buena reputación»

madrid. La ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, reclamó ayer a las entidades financieras que contribuyan a tener «buena reputación» y a proteger la imagen del sector en su conjunto, tras el caso del presunto espionaje del excomisario José Manuel Villarejo por encargo del BBVA.

La titular de Economía reiteró, tras participar en un desayuno informativo organizado por el Colegio de Caminos, Canales y Puertos, que el Banco Central Europeo no le ha transmitido «ninguna preocupación» y no le consta «ningún tipo de presión en especial» por parte del BCE para echar del BBVA a Francisco González. Sin embargo, en su opinión, lo que está ocurriendo «no es positivo desde el punto de vista reputacional» e insistió en la importancia de que «todos, y en particular las entidades financieras» contribuyan a «tener buena reputación y proteger la imagen del sector en su conjunto». «Espero que esa sea la línea que se siga», recalcó.

El Gobierno «está siguiendo el caso», y su evolución en sede judicial, por lo que será ahí donde tendrán que dilucidarse las posibles responsabilidades penales, comentó Calviño.

Por otra parte, la ministra descartó que su departamento vaya a abordar la reforma de la ley de colegios profesionales. «Es un asunto tremendamente compleo y no es mi prioridad en los próximos seis meses», dijo. Cuando era ministro Luis de Guindos intentó reformarlo estableciendo un límite a la cuota de los colegios profesionales y disminuyendo las profesiones de colegiación obligatoria, pero chocó con el rechazo de los colegios profesionales y quedó parada.