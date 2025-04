Calviño apoya la extensión de los ERTE ante el inicio de las negociaciones La vicepresidenta asegura que las bajadas de impuestos no siempre favorecen la actividad económica y anuncia una «profunda reforma fiscal»

madrid. La vicepresidenta económica del Gobierno, Nadia Calviño, considera que los ERTE son el mecanismo que ha servido de mayor ayuda para las empresas y los trabajadores en España para afrontar la pandemia. Por ello, en una entrevista ayer en la COPE defendió la extensión de los expedientes de regulación temporal de empleo para los sectores más afectados por la crisis -vigentes hasta el 31 de enero- y aseguró que «no se desandará» el camino iniciado en marzo para proteger el tejido productivo y el empleo, a pesar del «elevado coste fiscal» de esta medida.

La titular de Economía hizo estas declaraciones la víspera de la reunión entre Gobiernos, sindicatos y empresarios, que hoy inician una nueva negociación con la vista puesta en prorrogar los ERTE a los que están acogidos ahora más de 755.613 personas, una cifra que está lejos de los 3,4 millones de trabajadores que llegaron a estar inscritos en este mecanismo en el mes de abril, pico de la pandemia, pero que ha aumentado en 8.000 personas en el último mes del año.

Desde septiembre el número de ERTE se han mantenido con pocos cambios por la incertidumbre en torno a los sectores más afectados por la parálisis económica, como son el turismo, el comercio y la hostelería. Estos empleados representan un 5,2% del total de los afiliados al régimen general de la Seguridad Social, aunque varían mucho por territorio, con mayor incidencia en Canarias y Baleares: en Las Palmas llegan al 13%, en Tenerife un 11% y en el archipiélago balear casi suponen un 10%, según datos del Ministerio de Seguridad Social. La hostelería es el sector que concentra prácticamente a una de cada tres personas acogidas a ERTE, con más de 241.000, el 30% de los afiliados al régimen general.

Actualmente hay más de 755.000 trabajadores en ERTE, sobre todo de los sectores del turismo, el comercio y la hostelería

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha pedido que no se agoten los plazos para que estas miles de personas sepan qué va a pasar con su situación. De hecho, instó a que dicho diálogo no fuese más allá del 15 de enero. La idea es que la prórroga de los ERTE, cuya vigencia expira el 31 de enero, no suponga cambios radicales en las exoneraciones a la Seguridad Social de las empresas. El secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Israel Arroyo, avanzó hace unos días que los cambios serán «paramétricos o de matiz», mientras que la patronal de empresarios (CEOE) insiste en que «urge dar certeza y confianza a las empresas y trabajadores» mediante «la continuidad» de las medidas simplificando los procedimientos.

Reforma fiscal a la vista

Desde UGT también aseguran que es «esencial» llegar a un acuerdo que prorrogue los ERTE «hasta que la economía esté en marcha en los sectores que lo requieran». Además, el sindicato aboga por «mantener, extender y mejorar» en la medida de lo posible la protección social y, desde la óptica económica, la extensión de «la protección observa una importancia también radical, pues cuanto menor sea esta, más difícil, cara y larga será la recuperación».

Eso sí, los ERTE conlleva unos costes para el Estado que hay que financiar como «base del sistema de bienestar», explicó en su entrevista Calviño, y esto solo puede hacerse «a través de impuestos o de deuda».

Por ello, anunció una «profunda reforma fiscal» que se llevará a cabo una vez que el país haya superado la pandemia y para la que el Ministerio de Hacienda ya está en conversaciones con varios expertos económicos. «Las expectativas de que las bajadas de impuestos favorecen la actividad económica no siempre se corresponden con la realidad», aseguró la ministra de Asuntos Económicos, que defendió que en los Presupuestos Generales de este año no se ha querido entrar en muchos cambios fiscales para poder «asentar» el crecimiento económico y la recuperación del empleo.

En cuanto al crecimiento del PIB de España, Calviño reiteró que, según sus cálculos, la economía mantuvo en el cuarto trimestre de 2020 el «dinamismo positivo» mostrado en el tercero, a pesar de la segunda ola del virus y las restricciones a la movilidad y a la actividad económica. «Nuestra previsión es que el rebote del tercer trimestre se mantuvo en el cuarto y seguirá acelerándose en 2021», para cuando el Gobierno proyecta que el PIB avance un 7%, sobre todo gracias al empuje en la segunda parte del año. Recuperar los niveles precrisis está previsto en las cuentas del Ejecutivo para 2022.