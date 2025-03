«La caída económica de China puede ser estratosférica»

ZIGOR ALDAMA Shanghái (China). Domingo, 8 de marzo 2020, 00:45 | Actualizado 07:37h. Comenta Compartir

En la delegación de la Cámara de Comercio de España en Pekín se ve con preocupación la situación que el coronavirus ha provocado en China. Su presidente, Alberto Lebrón (Cartagena, 1983), afirma que muchas empresas «dan ya por perdido el primer semestre del año» y considera que se está dando poca relevancia al aspecto psicológico de una crisis sanitaria que se va propagando por todo el mundo y que pone en peligro la recuperación de la economía global.

-¿Qué opinión le merecen las medidas que China ha tomado para prevenir la propagación del coronavirus?

-Creo que han sido excesivas. Las cifras de afectados no justifican la paralización de la segunda economía mundial. Es cierto que las cuarentenas y las restricciones han podido servir para evitar la muerte de personas, y eso presenta un dilema ético, pero en abril conoceremos los datos del crecimiento del primer trimestre y van a ser devastadores. Las predicciones más optimistas apuntan a que el crecimiento económico caerá, como poco, al 5%.

-Y no faltan quienes vaticinan una recesión.

-Claro. Una caída estratosférica sería lo más normal. Por mucho que el Gobierno chino pueda maquillar las cifras para no reconocerla, la actividad del primer trimestre se ha reducido claramente en comparación con la del año pasado. Y el consumo se ha desplomado. Hay quienes vaticinan un rebote, y eso podría suceder en el sector industrial, pero el consumo se ha perdido. La gente no va a comenzar a comer seis veces al día, y actividades como el turismo se van a dar un batacazo porque las vacaciones se han esfumado.

-¿Cuáles son los sectores que más preocupan?

El consumo privado es el más afectado. Los comercios están cerrados o abren con horarios reducidos, y las actividades de ocio han desaparecido. Las ventas de automóviles, por ejemplo, se han desplomado más de un 80% en febrero. Lógicamente, eso está afectando al comercio exterior. Las importaciones han bajado mucho, y los datos de las exportaciones son preocupantes: las recaladas en las terminales portuarias de contenedores de China se han reducido ya en un 20%, y la carga del primer trimestre podría caer en seis millones de contenedores. También se han aplazado las decisiones sobre la inversión debido a la incertidumbre existente. Lo que de momento se salva es el gasto público, sobre todo por el músculo que tiene China. Pero la recaudación de impuestos también va a caer, porque se van a pagar menos salarios y se han anunciado multitud de exenciones y de ayudas fiscales.

-China afirma que ha actuado con responsabilidad y priorizando las vidas humanas sobre la economía.

-Claro, aquí hay una lectura en clave política. De un régimen comunista se esperan falta de transparencia y la priorización de los objetivos económicos. Consciente de que el mundo miraba fijamente, China se ha propuesto salir del guión y hacer absolutamente todo lo contrario para aparentar ser más democrática que los países de la Unión Europea, que no están tomando medidas tan drásticas porque no son racionales. Es una relación coste-beneficio, como la que se le presentó al primer ministro japonés, Naoto Kan, cuando le dijeron que había reventado la central nuclear de Fukushima. En sus manos tenía un Chernóbil y se planteó evacuar Tokio, pero no lo hizo porque destruiría la economía. Y la historia le ha dado la razón porque no hubo una enorme tragedia. El quid de la cuestión está en cuántos muertos podemos asumir ahora por el coronavirus sin que tomemos medidas. Es una vergüenza que, con un mismo virus, un país haga una cosa y el de al lado otra totalmente diferente. No puede ser un virus temible cuando está en China y una simple gripe cuando llega a nuestra casa. Falta gobernanza global.

-Se prevé un repunte del desempleo en China. ¿Cree que puede acarrear la temida inestabilidad social?

-Sí, muchas pymes van a tener que cerrar y el impacto va a ser especialmente fuerte en la economía informal. Entre los repartidores, las mujeres del servicio doméstico, o esas personas que ponen un chiringuito en la calle, que en este país son muchas. Esta gente no cobra y tiene que comer.

-¿Cuál es la situación de las empresas españolas establecidas en China?

-Pues nos hablan de pérdidas millonarias diarias. Las industriales cuentan que han tenido que reducir la producción de forma notable porque no han logrado que la plantilla se reincorpore al trabajo. El sector del automóvil es el más afectado, porque el 10% de la capacidad del país está en Wuhan –epicentro de la epidemia– y esto se suma a un descenso prolongado en las ventas del principal mercado mundial. Pero la cadena de suministro se ha roto en muchos otros. Ni siquiera se libran sectores como el financiero o el de consultoría, que también están parados, porque ¿qué créditos van a dar los bancos o qué inversiones se van a hacer si la gente no puede salir a la calle?

-¿Y qué efecto tendrá la situación de China en las empresas de España?

-La exposición de España a China es baja: nuestras exportaciones suponen solo el 4% de todo lo que le vende la UE, importamos de China unos 35.000 millones de euros, que es muy poco, recibimos poca inversión si se restan pelotazos como el de Mediapro, y los turistas chinos no llegan ni de lejos al millón, que es una cifra marginal. Así que a las empresas en España no les afectará demasiado.

-¿Se verá erosionada la imagen empresarial de China?

-Sus propios líderes están preocupados, porque puede suponer un paso atrás en el ascenso en la escala de valor que protagoniza desde hace décadas. En 1995, Estados Unidos multiplicaba por once el valor añadido de China en el sector exportador internacional; ahora es solo un 16% mayor. Así, ante la epidemia del coronavirus, lo primero que dijo Wilbur Ross, el secretario de Estado americano, no fue que iba a provocar una escabechina, sino que servirá para traer más empleo de vuelta. Y, efectivamente, ahora que los proveedores chinos flaquean, se está produciendo una diversificación para reducir la dependencia de China y eso creará empleo fuera. Esto supone un sopapo en la cara para China, al menos a corto plazo. Y esperemos que no se alargue mucho más.