Brecha salarial cero en Mutua Domingo, 10 marzo 2019, 00:45

En Mutua Madrileña no hay brecha salarial: hombres y mujeres ganan lo mismo, algo que por desgracia no es habitual, tal y como atestiguan multitud de informes que confirman la existencia de un 'gap' entre las remuneraciones masculinas y femeninas que va de entre el 12% en las más optimistas hasta el 30% las menos. Y no lo dice la propia compañía, sino que es la conclusión a la que llega la consultora PwC después de realizar un exhaustivo análisis: Mutua garantiza la igualdad retributiva del salario fijo de hombres y mujeres por cada categoría profesional.

Éste es el compromiso que se ha fijado a nivel mundial la multinacional sueca Ikea para el próximo año. Una empresa que está a la cabeza en cuanto a paridad, aunque pretende seguir avanzando en este aspecto. Y los datos hablan por sí solos: las mujeres representan el 60% de la plantilla total de Ikea, más de la mitad de los puestos directivos (el 52%) tienen nombre femenino y el 57% de las jefas de sección son mujeres. Concretamente en España, diez de sus 18 tiendas están dirigidas por mujeres y, además, el comité de dirección está conformado por seis mujeres y dos hombres.