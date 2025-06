BBVA plantea la vía judicial si el Gobierno endurece las condiciones de la opa al Sabadell

CLARA ALBA MADRID. Jueves, 19 de junio 2025, 00:02 Comenta Compartir

Órdago de BBVA al Gobierno de Pedro Sánchez a menos de una semana de que el Consejo de Ministros decida si endurece las condiciones impuestas por Competencia a la opa sobre Banco Sabadell. El presidente de la entidad vasca, Carlos Torres, abrió ayer la puerta –por primera vez de forma pública– a la posibilidad de acudir a los tribunales si el Ejecutivo impone finalmente más requisitos a la operación en base al interés general. «La vía judicial existe siempre y cuando se endurezcan las condiciones», expresó el directivo. «La ley es bastante clara en su espíritu a este respecto», añadió.

El banco interpreta –como algunos analistas jurídicos, donde el debate lleva varias semanas sobre la mesa– que la normativa permite que el Ejecutivo mantenga o suavice las condiciones ya pactadas con la CNMC, pero en ningún caso endurecerlas. Es decir, que la posibilidad de una intervención pública se ideó para sacar adelante operaciones de concentración que el supervisor entorpezca, y no al revés. «Cabría también la posibilidad de que, según las condiciones, podamos aceptarlas; o aceptarlas y poner un recurso ante la Justicia», insistió Torres.

Sus palabras llegan en un momento clave de la opa, que ya dura más de un año, y tras los compromisos pactados con la CNMC, que –según defiende BBVA– van más allá de posibles riesgos de competencia, abordando también los factores de interés general que más preocupan al Gobierno, como la inclusión financiera o la cohesión territorial. Pese a ello, el consenso descuenta nuevas trabas por parte del Ejecutivo a la oferta, inmersa desde hace tiempo en el barro político. «No quiero contemplar un escenario así, sería muy malo para BBVA, para Cataluña, para España y para Europa; sería muy malo que, en contra del interés general, se impida que los accionistas decidan», añadió el banquero.

Torres fue un paso más allá y, en un movimiento poco usual dentro de la prudencia que ha marcado la gestión del directivo, desveló que una «abrumadora mayoría» respondió que la opa no va en contra del interés general en la consulta pública lanzada por el Ministerio de Economía. Fuentes conocedoras aseguran que estas declaraciones no han sentado nada bien en el departamento dirigido por Carlos Cuerpo, que, consultado por este diario, prefiere no pronunciarse. Cabe recordar que el ministro se comprometió a hacer público un informe con los resultados de esa consulta que ya estaría terminado y en manos de los interesados. «Como parte del procedimiento hemos tenido acceso a los datos de la consulta, quizás no debería hacerlo públicos yo, nos ha sorprendido que el nivel de respuesta ha sido inferior al que esperábamos, e indica que no les afecta (a los ciudadanos)», certificó el presidente de BBVA.

Oposición

El banquero volvió a defender la oferta sobre Sabadell y aseguró que «esto no es una operación de reducción, sino de crecimiento», consciente del rechazo que la misma ha generado en buena parte del sector empresarial y social de Cataluña. Esa oposición es, precisamente, uno de los factores que podrían favorecer que el Gobierno decida nuevos requisitos que entorpezcan la opa, que se sumarían al último escudo de defensa que Sabadell ha encontrado frente a los planes de BBVA: la venta de su filial británica TSB. La entidad vallesana ya ha confirmado manifestaciones de interés para esa operación, matizando que no se trata ni de ofertas vinculantes ni de un movimiento que haya partido del banco, lo que implicaría violar el deber de pasividad que establece la ley de opas. Torres consideró ayer que no es el «momento idóneo» para que Sabadell se deshaga de un «activo tan relevante» por el que se han interesado ya varias entidades, entre ellas Banco Santander, según la cadena 'Sky'.

El banquero recordó además que el canje está expresado en acciones del banco y que en él se ha tenido en cuenta el valor, «bastante elevado», de esa filial. «Se desconoce el precio ofertado preliminarmente por TSB, pero se especula con un rango de 2.000 -2.350 millones», apuntan los analistas de Bankinter. Esta cifra permitiría a la catalana presentar mayor músculo ante sus accionistas para, por ejemplo, reforzar el pago de dividendos y, de salir adelante –solo podría culminarse tras su aprobación en una Junta de Accionistas–, obligaría a BBVA a recalcular su oferta.