BBVA asume que la imputación daña su reputación, pero no influye en el negocio El presidente de BBVA, Carlos Torres, y el consejero delegado, Onur Genç. :: efe Onur Genç dice que las subidas en Bolsa indican que los inversores no están preocupados por el 'caso Villarejo' sobre el que «tomarán medidas» JOSÉ M. CAMARERO MADRID. Jueves, 1 agosto 2019, 00:07

El consejero delegado de BBVA, Onur Genç, ha reconocido que la imputación de la entidad en el caso del supuesto espionaje encargado al excomisario José Manuel Villarejo «tiene un impacto en la imagen del banco». Y que el reguero de actuaciones judiciales derivadas de los contratos de la entidad con la empresa de seguridad Cenyt -vinculada al policía- «afecta a la reputación» de la firma.

Durante su comparecencia ante los medios, para presentar los resultados semestrales, Onur Genç afirmaba ayer de forma genérica que la entidad «seguirá tomando medidas» sobre este caso. Aunque insistió en que están haciendo «todo lo posible para contribuir a que se aclaren los hechos» colaborando con la Justicia. Y volvía a puntualizar, como lo ha venido haciendo BBVA en los últimos días, que «la condición de investigado no implica que se haya realizado una acusación formal por ningún delito».

El ejecutivo quiso aclarar que la situación a la que se enfrenta BBVA «no ha tenido ningún impacto directo relevante en el negocio» y su actividad diaria, «ni en los inversores ni en la acción». Tampoco en los clientes ni en la plantilla, a pesar de las quejas mostradas por los sindicatos para que la corporación aclare los hechos y evite que cualquier derivada impacte en el empleo.

La entidad no considera que tenga que realizar provisiones para hacer frente a las futuribles consecuencias de la imputación. En cualquier caso, Genç ha reconocido que no le gusta «aparecer a diario en los medios» a cuenta de la supuesta implicación de BBVA con los encargos al excomisario desde 2004 a 2017, cuando el banco estaba presidido por Francisco González. El actual CEO indicó que «los inversores institucionales y fondos no expresan ninguna preocupación significativa» sobre la implicación de BBVA en la 'Operación Tandem'. Así lo demuestra -explicó- el hecho de que ningún analista le planteara el tema en su comparecencia de casi dos horas.

El ejecutivo se ha aferrado a la evolución de la cotización de los títulos bursátiles del banco para defender esta postura: «Es la acción que mejor se comporta», ha apuntado. Esos títulos acumulan una subida del 2% desde enero, mientras que Santander se mantiene en plano en lo que va de año; CaixaBank pierde un 25%, al igual que Bankia; y Sabadell cede alrededor de un 20%.

Sin embargo, Genç no ha aclarado si el abandono de su responsable de Regulación y Control Interno, Eduardo Arbizu, responde a un cese por el espionaje. Este directivo era el encargado de la investigación interna que ha desarrollado la entidad junto a varias firmas de abogados. Arbizu era un hombre de la casa ligado a Francisco González, quien sí goza de los servicios de seguridad del banco -puntualizó Genç- en su condición de antiguo presidente del banco durante casi dos décadas.

El consejero delegado apuntó que el banco ya ha concluido el informe interno que investigaba todos aquellos contratos con Cenyt, aunque dijo que no podía hacer públicas sus conclusiones «para no interferir en la investigación judicial». Tampoco se sabe aún quién será el representante legal que responderá ante el juez.

Beneficio de 2.442 millones

En el plano financiero, Onur Genç ha calificado los resultados semestrales como «excelentes gracias a nuestro modelo diversificado». La entidad obtuvo un beneficio neto de 2.442 millones de euros hasta junio, lo que supone una caída del 3,7% respecto al mismo periodo de 2018. El resultado se ha visto condicionado por un mayor deterioro de los activos financieros, por las mayores provisiones realizadas en algunos países. México representa un 42% del beneficio del grupo, con 1.287 millones. Por detrás se sitúa España, cuyo beneficio ha caído un 1,7% hasta 734 millones.