Bankia cree que el impuesto a la banca ya le perjudica en Bolsa aun sin estar aprobado El consejero delegado de Bankia, José Sevilla, ayer en la presentación de resultados. :: EFE La entidad afirma que «no tiene sentido» ya que afectará a su solvencia, y apunta que afectaría a su venta, también retrasada por las políticas del BCE JOSÉ M. CAMARERO Viernes, 27 julio 2018, 00:04

madrid. La banca está aprovechando la presentación de resultados no solo para mostrar su rechazo al impuesto financiero que quiere aprobar el Gobierno, sino también para disparar contra la intención de Hacienda de poner en el disparadero al sector con esta medida. Y lo están haciendo con consideraciones tan contundentes como la que ayer lanzó el consejero delegado de Bankia, José Sevilla; precisamente el grupo que controla el Estado tras su rescate de 2012. El ejecutivo considera que «no tiene mucho sentido hablar de ese impuesto ahora». Aunque desconoce cuál sería ese gravamen y cómo se configuraría, cree que se trata de un impuesto «discriminatorio» al aplicarse solo al sector bancario, porque afectaría a su futuro.

José Sevilla recordó ayer que el mero hecho de especular con la posibilidad de aplicar ese tributo, tal y como viene haciendo el Ministerio de Hacienda desde que el PSOE llegó al poder a principios de junio, provoca daño a la banca, en general, y a Bankia en particular. «Nuestro mal comportamiento, y el de la banca, en la Bolsa ha sido por la incertidumbre de los beneficios futuros del sector en medio del debate sobre ese impuesto», según el consejero. Desde mediados de mayo, ha perdido un 14%, hasta los 3,22 euros.

Al cotizar en un valor tan bajo, José Sevilla sugirió ayer que la privatización de la entidad puede verse afectada, al no cotizar en un registro aceptable para la venta, lo que conllevaría un nuevo retraso. Más aún si continúa la política del BCE, con tipos anclados en el 0%. «La normalización va con retraso y puede afectar a corto plazo al valor de Bankia en Bolsa», afirmó. Aunque la fecha de privatización se alargue «lo importante es hacer las cosas bien, buscar el mejor momento».

Sus palabras contra el impuesto bancario fueron más allá al recordar al Ejecutivo que «lo que precisa la banca es ser rentable», no tanto para que los accionistas ganen más, sino porque esa rentabilidad «es la antesala de la solvencia». «Si es que realmente queremos ser solventes...», advirtió. Sevilla no profundizó en el efecto que tendría el tributo, como en las comisiones, ni en qué medida podría hacerle frente Bankia. «Depende de la fórmula que se use, la desventaja será mayor», indicó.

Las voces críticas también llegaron desde Bankinter, cuya consejera delegada, María Dolores Dancausa, ve «absolutamente injusta» la propuesta del Gobierno, al considerar que tiene «las patas cortas». La ejecutiva cree que el gravamen es «tan injusto», que ni siquiera Hacienda se atreverá a implantarlo. También el consejero delegado de Abanca, Francisco Botas, afirmó ayer que el gravamen sobre el sector «no es lo más adecuado». Y fue más allá al advertir de que «puede tener efectos perjudiciales». Estos avisos suceden a los del consejero delegado del Santander, quien amagó con cambiar las «estructuras legales» del grupo con traslados a otros países.

Un buen semestre

En lo puramente empresarial, los resultados de firmas como Bankia se han mantenido estables entre enero y junio, al generar un beneficio de 515 millones de euros, un 0,1% más que en el mismo periodo de 2016. La entidad ha retomado el pulso comercial en el segundo trimestre del año tras culminar la integración tecnológica con BMN. Además, ha anticipado la materialización de sinergias de esa fusión frente a las previsiones iniciales.

Por su parte, el beneficio de Bankinter ha mejorado un 8,4% entre enero y junio, hasta los 261 millones, y el de Abanca avanzó casi un 8% hasta los 247 millones durante ese periodo de fortalecimiento del negocio puramente bancario.