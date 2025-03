Los bancos centrales ya no salvan a los mercados

CRISTINA VALLEJO Domingo, 8 de marzo 2020

madrid. Los bancos centrales se han vuelto a colocar en primera línea de fuego para atajar el deterioro económicos a cuenta del coronavirus. La Reserva Federal de EE UU bajó los tipos un 0,5% en un movimiento que no se veía desde 2008 porque lo hizo fuera del calendario de reuniones destinadas a estas decisiones. Pero, lejos de calmar a los mercados, éstos siguieron cayendo. Varias hipótesis pueden explicar que tras esta gruesa actuación del banco central estadounidense los inversores no recuperaran la confianza. Marián Fernández, de Inversis, señala que quizás se esperaba una actuación coordinada con otras autoridades monetarias o con medidas de política fiscal. O puede que lo que dominara fuera el escepticismo respecto a la efectividad de las bajadas de tipos para atacar una crisis que es más de oferta que de demanda -aunque Rosa Duce, de Deutsche Bank, afirma que las caídas de las Bolsas ya estarían afectando al ánimo de los hogares americanos, que sí están muy invertidos en acciones-. En general, se considera que la política fiscal, muy bien dirigida a las empresas y sectores más afectados por el coronavirus, es la tecla más apropiada que se ha de pulsar.

A estas razones, Borja Gómez, de Dunas Capital Inverseguros, aporta otras para entender por qué los mercados no se calman: la hiperactividad de los bancos centrales en la última década ha provocado que cada vez sus medidas tengan menos efecto y que los inversores no olviden que, en gran medida, los precios de los activos han ido más allá de lo que justifica la situación económica. La propia acción de las autoridades monetarias ha propiciado una inflación de activos que provoca que cualquier perturbación, apunta Gómez, se traduzca en desplomes bursátiles.

Pese a todo, Rosa Duce no descarta que la Fed pueda bajar el precio del dinero aún más hasta acercarlo al 0% y Josep Maria Pon, de Crédit Andorrà AM, que el BCE ofrezca préstamos a empresas a tipos ultrabajos. Aunque Bank of America insiste en que acciones coordinadas tendrían un efecto multiplicador en comparación con las que cada institución tome individualmente.