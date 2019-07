El banco entrega «hallazgos relevantes» de su propia investigación a la justicia

madrid. El presidente de BBVA, Carlos Torres, salió ayer a mostrar su postura a través de un comunicado en medio de la tormenta judicial que acecha al banco por la supuesta trama de espionaje de Villarejo. Torres explicó que seguirá «colaborando activamente con la justicia» para esclarecer los hechos relacionados con el 'caso Tándem' . Es la primera vez que el presidente del BBVA se pronuncia sobre este asunto después de que lo hiciera hace un mes en los cursos de Verano de la UIMP en Santander, donde se remitió al levantamiento del secreto del sumario.

En el comunicado, el banco apunta que ha aportado al juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, «hallazgos relevantes» sobre el espionaje que la entidad encargó al excomisario José Villarejo. Es la parte fundamental de la investigación 'forensic' que encargó a principios de año a las firmas de Garrigues, Uría Menéndez y PwC. El banco no ha ofrecido ninguna información sobre el contenido de ese análisis para no interferir en el procedimiento judicial. De hecho, aclara que esa investigación propia aún no ha terminado.

Tras la petición de imputación sobre BBVA como persona jurídica por parte de la Fiscalía Anticorrupción, fuentes financieras admiten que ese paso se encontraba dentro de lo «esperable», al igual que el hecho de que el juez admita incluir al banco como investigado dentro de la causa que está instruyendo.