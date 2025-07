«Somos socios financieros estratégicos de las empresas en su salto al exterior»

SUR Málaga Jueves, 3 de julio 2025, 10:31 Compartir

Olga Cara se incorporó al equipo de Negocio Internacional de Caja Rural Granada hace más de veinte años, liderándolo desde 2021. Hoy hablamos con ella de internacionalización y de los retos de las empresas en un entorno complejo marcado por la inestabilidad geopolítica.

En plena guerra arancelaria, ¿qué inquietudes presentan las empresas con las que trabajan y cómo se pueden abordar?

Lógicamente, la principal inquietud es la incertidumbre que dificulta la planificación a medio/largo plazo, especialmente en aquellas que comercian directamente con EEUU. La subida de aranceles encarece los productos importados/exportados provocando una pérdida de competitividad. Para abordar estas cuestiones, las empresas tienen que diversificar mercados y apoyarse en el asesoramiento especializado que ofrecen entidades financieras, cámaras de comercio y organismos públicos.

¿Cuáles son los retos para 2025?

El negocio internacional se enfrenta a un contexto global complejo marcado por la inestabilidad geopolítica, la volatilidad en los costes logísticos y las materias primas, la inflación, cambios regulatorios, ciberseguridad, adaptación a nuevos consumidores y mercados emergentes como África o América Latina. Sin embargo, nadie duda de que la internacionalización es una necesidad estratégica para la empresa en un mercado cada vez más competitivo. Por eso, el equipo especializado en comercio exterior de Caja Rural Granada asesora a la empresa de primera mano, sin intermediarios, y le ofrece productos especiales de financiación o de reducción de riesgo.

¿Qué peso tiene el negocio internacional en Andalucía y, más concretamente, Málaga?

El comercio internacional es un componente esencial de la economía andaluza y malagueña, con un impacto significativo en el PIB regional y un papel clave en la generación de empleo y riqueza. Andalucía es la segunda comunidad autónoma en volumen de exportación de España. Málaga representa el 7,7% de las exportaciones andaluzas, convirtiendo a la provincia en la sexta de Andalucía en volumen de transacciones, entre las que destaca el sector agroalimentario (aceite de oliva, frutas y carne).

En este contexto, numerosas empresas se plantean dar el salto a la internacionalización. ¿Qué características deben reunir?

La empresa debe tener capacidad productiva suficiente para afrontar este salto sin comprometer la calidad ni los tiempos de producción, disponer de un producto o servicio diferenciado (por precio, calidad…) y contar con un plan estratégico de exportación a medio plazo. Afrontar el salto a la internacionalización requiere contar con solidez financiera para poder asumir los riesgos a los que se enfrentan. Nosotros contamos con productos que permiten mitigar el riesgo de impago y herramientas para reducir los riesgos de tipo de cambio derivados de operar en otra divisa.

¿Cómo es la labor de acompañamiento que realizan?

Actuamos como socios financieros estratégicos, aportando no sólo financiación y seguridad operativa sino atención personalizada. Desde Caja Rural Granada guiamos a las empresas con información y formación en todo el proceso de internacionalización. Hemos desarrollado una plataforma digital llamada COMEX, disponible en nuestra web, donde ofrecemos una amplia gama de herramientas que facilitan la expansión en mercados internacionales. Permite, por ejemplo, realizar un autodiagnóstico sobre la situación de partida, indicándole a la empresa las áreas donde debe mejorar para iniciar el proceso. Dicha herramienta destaca los mercados con mayor potencial según la actividad de la empresa, se describen las barreras comerciales a las que están sujetos los intercambios comerciales con el país de interés, se ofrece información actualizada para gestionar el riesgo de cambio o se realiza una recomendación sobre el método de pago o cobro más adecuado según la operación que se busque realizar

¿Qué perfil tienen sus clientes? ¿Qué productos o servicios solicitan?

Principalmente contamos con PYMES y grandes empresas importadoras y exportadoras. Algunas disponen ya de una red estable de clientes/proveedores a nivel internacional y otras están en fase de expansión. Los productos más demandados son aquellos que les dan seguridad a sus operaciones como pueden ser las remesas y los créditos documentarios, así como la financiación de los mismos.

El asesoramiento personal es su principal seña de identidad…

Totalmente. Tanto Negocio Internacional como Banca de Empresas, ofrecemos cualquier producto o servicio como cualquier otra entidad financiera, pero nos diferenciamos en el asesoramiento global y personalizado. Nuestros clientes valoran la cercanía y agilidad del servicio. Ofrecemos a las empresas unos expertos en comercio exterior con los que hablar directamente, que les explican los medios de pago o cobro que se ajusten a su casuística concreta; las líneas de financiación que tienen disponibles para sus operaciones comerciales, así como las posibilidades con las que cuentan para mitigar los riesgos de cambio que supone operar en otra divisa. Nuestro asesoramiento es de tú a tú, sin más intermediarios, lo cual hace que la empresa tenga la información de primera mano con el especialista en el menor tiempo posible.

¿Qué mensaje le gustaría dar a las empresas de su área de influencia que están pensando en internacionalizarse?

La internacionalización no es sólo una opción para crecer, es una necesidad estratégica en un mercado cada vez más global y competitivo. Málaga tiene una oportunidad única para crecer más allá de sus fronteras, cuenta con grandes ventajas: una marca reconocida «Costa del Sol», una producción agroalimentaria de alta calidad y un ecosistema tecnológico en plena expansión. Además, cuenta con infraestructuras clave como el puerto y el aeropuerto internacional. Desde Caja Rural Granada, animamos a las empresas a dar este paso con planificación, asesoramiento experto y visión a largo plazo. No están solas, queremos acompañarlos en este viaje ofreciéndoles asesoramiento experto, financiación especializada y las herramientas necesarias para operar con seguridad y eficiencia en el exterior. Porque internacionalizarse no es sólo vender fuera, es crecer, innovar y posicionarse donde otros aún no han llegado.