«El seguro evita que una familia pierda su nivel de vida ante un imprevisto»

El mercado asegurador vive un momento decisivo. Según la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, el sector representa ya cerca del 5 % del ... PIB en 2024. En esta entrevista, Francisco Rey, director de Desarrollo de Negocio de BBVA Seguros, analiza el buen momento que atraviesa el sector y subraya la necesidad de seguir fomentando la cultura de la protección y la planificación financiera.

¿Cómo describiría el momento actual del sector asegurador en España?

El sector asegurador español ha demostrado una resiliencia notable en los últimos años. El volumen de primas continúa creciendo, pero la penetración del seguro sigue siendo significativamente menor que en las economías más desarrolladas de la Unión Europea. No se trata solo de una cifra, sino de una gran oportunidad para el sector y, sobre todo, para ofrecer mayor seguridad y estabilidad a las familias españolas.

¿Por qué España sigue un paso por detrás de otros países europeos en materia de seguros?

En España gastamos de media unos 1.600 euros al año en seguros, la mitad que en el conjunto de la Unión Europea, y la brecha es aún mayor en los seguros de vida. No es solo una cuestión económica, sino también cultural: persiste lo que llamamos la ilusión de invulnerabilidad, la idea de que a nosotros no nos va a pasar. A esto se suman barreras psicológicas. En BBVA Seguros creemos que parte de nuestro trabajo es precisamente cambiar esa percepción y demostrar que protegerse no es un lujo, sino una forma de cuidar a los nuestros.

¿Qué barreras psicológicas hacen que muchas personas retrasen la decisión de contratar un seguro?

Hay varios factores que explican esa resistencia. Desde BBVA Seguros identificamos tres sesgos muy claros. El primero es la aversión a la pérdida. A muchas personas les cuesta pagar por algo que quizá no llegue a usar, piensan que pierden dinero, sin pensar que lo que realmente compran es tranquilidad y seguridad. El segundo es la negación de temas incómodos: culturalmente evitamos hablar de la muerte o de la enfermedad, lo que dificulta planificar sus consecuencias y proteger a los seres queridos. Y el tercero es la falta de inmediatez: el beneficio de un seguro no se percibe a corto plazo, por lo que se considera un gasto prescindible frente a otros más visibles.

¿Cómo se pueden combatir esos sesgos?

La clave está en cambiar la forma en que se perciben los seguros. En BBVA Seguros trabajamos para combatir esos sesgos. En primer lugar, a través de la educación financiera, que ayuda a comprender que un seguro no es un gasto, es una inversión en tranquilidad. Además, ofrecemos una amplia gama de productos flexibles y ajustables a cada presupuesto. No se trata de comprometer grandes cantidades, sino de encontrar la cobertura óptima que se adapte a tu situación económica. Un ejemplo es nuestro Plan EstarSeguro, una propuesta 100% personalizada que se diseña en función de las necesidades reales y económicas de cada persona. Es importante reforzar la idea de que el seguro es un gesto de responsabilidad y de amor, que garantiza estabilidad y evita que una familia pierda su nivel de vida ante un imprevisto.

El seguro de vida sigue siendo una asignatura pendiente. ¿Por qué nos cuesta tanto hablar de él?

En España todavía resulta incómodo hablar de la muerte. En otros países, como México, se afronta con más naturalidad: el Día de Muertos es, en realidad, una celebración de la vida de los que ya no están. Deberíamos aprender de esa mirada. Un seguro de vida no trata sobre la muerte, sino sobre garantizar la vida y el bienestar de los que amamos si nosotros faltamos.

¿Percibe un cambio en la forma en que los españoles entienden los seguros o seguimos viendo el futuro como algo lejano?

Sí, creo que la mentalidad está cambiando. Cada vez más personas buscan protegerse, planificar y vivir con tranquilidad. La pandemia aceleró esa conciencia, pero también la manera en que las compañías debemos acompañar a los clientes. En BBVA Seguros ofrecemos soluciones sencillas y adaptadas a cada situación, porque la protección debe entenderse como algo cercano y accesible para todos.