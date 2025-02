Banco Santander pierde 10.798 millones por el ajuste contable del coronavirus

José María Camarero Madrid Miércoles, 29 de julio 2020, 08:34 | Actualizado 18:23h. Comenta Compartir

Banco Santander ha cerrado el primer semestre del año con las primeras pérdidas de la historia. La crisis del coronavirus ha obligado al banco a minimizar la valoración de su actividad en varios países en los que opera al verse reducidas las expectativas sobre el crecimiento económico en esos territorios, como Reino Unido, Estados Unidos y Polonia. Se trata de una operación contable que, junto al ajuste de los créditos fiscales -las pérdidas que se pueden compensar en los siguientes ejercicios ante Hacienda-, ha arrojado unos 'números rojos' de 10.798 millones de euros. Sus acciones han caído este miércoles un 4,7% en la Bolsa.

Es la primera vez que el Santander liquida un trimestre en negativo, ya que ni siquiera a mediados de 2011, en el peor momento de la anterior crisis, llegó a obtener pérdidas, sino que el beneficio se desplomó entonces hasta los 47 millones. Sin tener en cuenta este ajuste contable, la entidad presidida por Ana Botín habría alcanzado unas ganancias de 1.908 millones, un 48% inferior al de hace un año, motivado sobre todo por unas provisiones que han superado los 7.000 millones para hacer frente a la pandemia.

Tras esta operación, el banco asume que cerrará el año con un resultado neto en negativo desde el punto de vista contable. «Habrá pérdidas contables», ha indicado el consejero delegado, José Antonio Álvarez en la rueda de prensa de presentación de las cuentas trimestrales. Sin embargo, el ejecutivo ha recordado que «en términos recurrentes generaremos resultados» a lo largo del ejercicio y que el beneficio operativo, el que marca la actividad del negocio sin costes o ajustes extraordinarios como el del fondo de comercio, terminará «en positivo».

El banco explica que «aunque el beneficio atribuido se ha visto afectado por la actualización contable sin efecto en caja del valor del fondo de comercio y de los DTAs debido al impacto de la pandemia en las previsiones económicas, esta revisión no afecta a la fortaleza de nuestro balance. La depreciación, basada en el impacto sobre las previsiones económicas, está cuantificada en 12.600 millones de los que 10.100 corresponden al fondo de comercio y otros 2.500 millones a los DTA fiscales. De todas esas cantidades, a Reino Unido corresponden 6.101 millones, a EE UU unos 2.330 millones, a Polonia casi 1.200 millones y a la filial Santander Consumer Financier, 477 millones.

El banco apunta que deterioro «no tiene efecto en caja ni impacto en la liquidez, el riesgo de crédito ni el capital CET1». Y que «no cambia la importancia estratégica de los mercados ni de los negocios del grupo». Ya en septiembre del año pasado, Banco Santander realizó otro ajuste de su fondo de comercio por el negocio en Reino Unido de 1.500 millones, en aquella ocasión por los efectos del 'brexit'.

Abono de un dividendo

A pesar de estos números, la entidad ha decidido la vuelta al pago a sus accionistas a través de un scrip dividend (en acciones), una opción que no veta el Banco Central Europeo (BCE) ya que no tiene impacto en capital. Así, el supervisor europeo ha recomendado que no se repartan remuneraciones en metálico hasta finales de año. Santander pagará 0,1 euros a sus accionistas con acciones este año y reservará en su capital seis puntos básicos de capital para hacer un pago en 'cash' cuando lo permita Fráncfort.

José Antonio Álvarez ha defendido esta medida al indicar que siguen las recomendaciones del supervisor al no abonarlo en efectivo. «Si no se puede pagar diviendo, lo que ocurres es que nuestro coste de capital sube y esa subida hace que nuestras cotizaciones bajen», se ha justificado el consejero delegado del Santander.

Aunque la pandemia ha afectado a la actividad, la entidad sostiene que se mantiene un buen resultado ordinario gracias a los ingresos de clientes, una reducción de costes por encima de lo esperado, una sólida calidad crediticia y la generación orgánica de capital.

Por otra parte, Álvarez ha descartado que la entidad vaya a protagonizar algún proceso de integración con otro banco. «No estamos en eso ahora», ha apuntado. «Queremos gestionar los negocios que tenemos y transformarlos. Y lo haremos usando nuestra escala y usando además las posibilidades de transformacion e integracion regional que tenemos», ha indicado.

El margen de intereses y los ingresos de clientes se mantuvieron estables, en 16.202 y 21.338 millones de euros, respectivamente, impulsados por el crecimiento de ingresos en Latinoamérica, Santander Corporate & Investment Banking (SCIB) y Wealth Management & Insurance. Esto y el control de costes permitieron aumentar un 2% el margen neto, hasta 11.865 millones de euros.

El plan de reducción de costes va más rápido de lo previsto. Europa logró más de 300 millones de ahorros en el primer semestre, es decir, un 75% de su objetivo para todo el año 2020. Los gastos operativos cayeron un 2%, un 5% sin inflación. Banco Santander ha seguido apoyando a sus clientes durante la pandemia con la concesión de 1.600 millones de euros diarios de media en nuevos préstamos en el segundo trimestre y dando moratorias a más de cinco millones de clientes.

Además, el banco ha dado servicio a sus clientes con normalidad mientras mantenía unas medidas de seguridad adecuadas tanto para los empleados como para los clientes. Alrededor del 90% de las oficinas están actualmente abiertas y prácticamente la totalidad de los 40.000 cajeros del grupo están en funcionamiento.

El crédito y los depósitos crecieron con fuerza, un 6% y un 9%, respectivamente. En el segundo trimestre, se aprecian mejoras del crédito a particulares, mientras que el de pymes, empresas y SCIB vuelven a la normalidad tras el pico de abril. La calidad crediticia se mantuvo sólida, con una tasa de mora que se redujo en 25 puntos básicos en los últimos 12 meses, hasta el 3,26%, mientras que la ratio de cobertura, que mide la capacidad de absorber posibles pérdidas derivadas de la morosidad, aumentó hasta el 72%.