El CEO de Sabadell afirma que está «preparado para crecer más, ser más rentable y convertirse en el mejor banco de España»
La entidad reúne a más de 1.500 en las convenciones de sus seis direcciones territoriales, incluida la Sur que tuvo lugar en Málaga con su director, Juan Krauel
Sur
Jueves, 6 de noviembre 2025, 18:31
El consejero delegado de Banco Sabadell, César González-Bueno, aseguró ante más de 1.500 directivos de las seis direcciones territoriales del banco que la ... entidad «está preparada para crecer más, ser más rentable y convertirse en el mejor banco de España».
Durante su intervención en estos eventos celebrados en Barcelona, Madrid, Alicante, Málaga, Oviedo y San Sebastián, González-Bueno reafirmó que se mantienen los objetivos fijados en el Plan Estratégico 2025-2027: incremento de la actividad comercial con crecimientos en cuotas y segmentos, foco en España, avance del proceso de digitalización, eficiente gestión de los costes y mejora del perfil de riesgo.
«Estamos preparados y en una situación envidiable. Vamos a acelerar la marcha en crecimiento y en generación de capital, con la vista puesta en mantener una rentabilidad atractiva y una remuneración muy sólida a nuestros accionistas», indicó el consejero delegado.
González-Bueno explicó que el principal valor diferenciador de Banco Sabadell es «su gran capacidad comercial y la enorme vocación de servicio de todos los profesionales que trabajan en la entidad, lo cual nos ha permitido en los últimos meses mantener la confianza de nuestros clientes y ganar la de muchos otros».
Además, «los niveles de compromiso están en récord histórico y la cohesión y transversalidad entre los equipos es cada vez más elevada, gracias a la profunda transformación del banco que hemos hecho entre todos».
El director territorial Sur, Juan Krauel, habló en Málaga de «personas y futuro». Krauel ha puesto el énfasis en que «nuestro equipo es la base del éxito» y en los próximos años «toca dedicarse a lo de siempre: trabajar para ofrecer a familias y empresas de Andalucia, Extremadura y Canarias, los mejores productos y servicios y ser útiles en los territorios en los que estamos presentes».
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión