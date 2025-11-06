Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

César González-Bueno y Jaime Matas, en la convención. Sur

El CEO de Sabadell afirma que está «preparado para crecer más, ser más rentable y convertirse en el mejor banco de España»

La entidad reúne a más de 1.500 en las convenciones de sus seis direcciones territoriales, incluida la Sur que tuvo lugar en Málaga con su director, Juan Krauel

Jueves, 6 de noviembre 2025, 18:31

El consejero delegado de Banco Sabadell, César González-Bueno, aseguró ante más de 1.500 directivos de las seis direcciones territoriales del banco que la ... entidad «está preparada para crecer más, ser más rentable y convertirse en el mejor banco de España».

