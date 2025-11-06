El CEO de Sabadell afirma que está «preparado para crecer más, ser más rentable y convertirse en el mejor banco de España»

El consejero delegado de Banco Sabadell, César González-Bueno, aseguró ante más de 1.500 directivos de las seis direcciones territoriales del banco que la ... entidad «está preparada para crecer más, ser más rentable y convertirse en el mejor banco de España».

Durante su intervención en estos eventos celebrados en Barcelona, Madrid, Alicante, Málaga, Oviedo y San Sebastián, González-Bueno reafirmó que se mantienen los objetivos fijados en el Plan Estratégico 2025-2027: incremento de la actividad comercial con crecimientos en cuotas y segmentos, foco en España, avance del proceso de digitalización, eficiente gestión de los costes y mejora del perfil de riesgo.

«Estamos preparados y en una situación envidiable. Vamos a acelerar la marcha en crecimiento y en generación de capital, con la vista puesta en mantener una rentabilidad atractiva y una remuneración muy sólida a nuestros accionistas», indicó el consejero delegado.

González-Bueno explicó que el principal valor diferenciador de Banco Sabadell es «su gran capacidad comercial y la enorme vocación de servicio de todos los profesionales que trabajan en la entidad, lo cual nos ha permitido en los últimos meses mantener la confianza de nuestros clientes y ganar la de muchos otros».

Además, «los niveles de compromiso están en récord histórico y la cohesión y transversalidad entre los equipos es cada vez más elevada, gracias a la profunda transformación del banco que hemos hecho entre todos».

El director territorial Sur, Juan Krauel, habló en Málaga de «personas y futuro». Krauel ha puesto el énfasis en que «nuestro equipo es la base del éxito» y en los próximos años «toca dedicarse a lo de siempre: trabajar para ofrecer a familias y empresas de Andalucia, Extremadura y Canarias, los mejores productos y servicios y ser útiles en los territorios en los que estamos presentes».