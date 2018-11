CaixaBank, elegido Banco del Año 2018 en España por la revista 'The Banker' Una oficina de CaixaBank. / Reuters La entidad mantiene el liderazgo en banca de particulares en el mercado español, con una cuota de penetración del 29,3% y cerca de 14 millones de clientes en el país SUR Madrid Viernes, 30 noviembre 2018, 09:25

CaixaBank ha sido reconocido como 'Banco del Año 2018' en España ('Bank of The Year in Spain 2018') por la revista británica The Banker, del Grupo Financial Times. En este reconocimiento a la positiva evolución a lo largo de 2018 de la actividad bancaria de la entidad. Su presidente, Jordi Gual, ha mostrado su satisfacción por un galardón que «supone un nuevo reconocimiento internacional a nuestro compromiso con la excelencia y servicio al cliente con una decidida apuesta por la transformación digital y la innovación; pilares que también asientan las bases de nuestro crecimiento futuro, según lo establecido en el nuevo Plan Estratégico 2019-2021».'The Banker', perteneciente al grupo Financial Times organiza, además, otros premios como los Best Technology Projects, que CaixaBank ganó también este año por su nueva aplicación móvil CaixaBank Now; o los premios de Banca Privada, en colaboración con la revista PWM, del mismo grupo.

Caixank mantiene el liderazgo en banca de particulares en el mercado español, con una cuota de penetración del 29,3% y cerca de 14 millones de clientes en el país. Además, CaixaBank es líder en el mercado de fondos de inversión en España, con una cuota del 17%, y en planes de pensiones, con el 24,2% a cierre del tercer trimestre de 2018. Además, también ha valorado la implementación del nuevo modelo de oficinas Store, «una apuesta por la mejora del servicio y ponen el foco en la atención personal y la experiencia del cliente», expresa la entidad en una nota difundida ayer. Las nuevas oficinas tienen horario ininterrumpido de lunes a jueves, de 8.30 a 18.30 horas, y los viernes de 8.30 a 14.30.