BBVA impulsa la creación de valor a través de la rehabilitación energética de edificios en Andalucía

La entidad ha celebrado en su sede territorial, en Sevilla, la jornada «Retos de la eficiencia energética en edificios». Un encuentro dirigido a los profesionales ... del sector para analizar las oportunidades que ofrece la rehabilitación energética y su papel clave en la transición hacia un parque inmobiliario más sostenible, que contó con la participación de diferentes expertos de Andalucía.

El evento contó en primer lugar con la participación de Francisco Javier Jerez Basurco, director territorial Sur de BBVA, quien inauguró la sesión destacando el compromiso del banco con la sostenibilidad y el acompañamiento integral, tanto financiero como de asesoramiento, a las comunidades de propietarios en sus procesos de mejora energética.

«Desde 2018 hemos movilizado más de 300.000 millones de euros en negocio sostenible y ahora nos hemos fijado un nuevo objetivo: canalizar 700.000 millones hasta 2029, financiando proyectos que van desde la eficiencia energética y las energías renovables hasta la inclusión financiera, la educación o la salud» dijo Jerez Basurco. El director territorial, aludió al Plan Estratégico de la entidad, y al propósito de BBVA que hoy por hoy marca la hoja de ruta de todo su equipo, que no es otro que el de «acompañar a los clientes en su voluntad de llegar más lejos«.

Asimismo, la jornada contó con la intervención de Alicia Martin Martinez, de la Secretaría General de Vivienda, que participó en un coloquio sobre el Desarrollo Urbano Sostenible moderado por Alfonso López-Sáez, director de Transformación y Productividad de la territorial sur de BBVA. Martín Martinez, atendiendo a las diferentes cuestiones planteadas, abordó el estado actual del mercado, los retos normativos y las perspectivas que abre el nuevo Plan Nacional de Renovación de Edificios.

Ampliar Un momento del panel 'Creación de valor vía rehabilitación', con representantes del Colegio Andaluz de Administradores de Fincas, los Consejos Andaluces de Arquitectos y de Arquitectos Técnicos, así como empresas del sector como Bilba y Lumon España.

La portavoz de la Secretaría, en su intervención, puso en valor el papel de los profesionales y entidades que trabajan en los proyectos de rehabilitación con las comunidades de propietarios: «Es fundamental la figura del Agente Rehabilitador, de los Administradores de Fincas, y de los Colegios de Arquitectos y Aparejadores». Alicia que apuntó ya en el marco del Plan Nacional de Renovación de Edificios 66.000 solicitudes entre viviendas y edificios, aludió al camino por recorrer para conservar nuestras ciudades, «la arquitectura es un valor a proteger y la rehabilitación es el futuro» concluyó.

Acto seguido durante el panel «Creación de valor vía rehabilitación», representantes del Colegio Andaluz de Administradores de Fincas, los Consejos Andaluces de Arquitectos y de Arquitectos Técnicos, así como empresas del sector como Bilba y Lumon España, claros ejemplos de emprendimiento e innovación, debatieron sobre el estado actual del mercado, los principales retos técnicos y administrativos, y las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías en los proyectos de rehabilitación.

En este panel participaron Ramón Gil Manrique, vicedecano del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla; Manuel Jiménez Caro, presidente del Colegio Andaluz de Administradores de Fincas; Jesús Lara Crespo-López, presidente del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos Técnicos; Jesús Alonso Pérez, director de Innovación de Bilba; Javier Martínez Uría, director general de Lumon España; y Silvia Natera Gutierrez, de Sostenibilidad BBVA España.

Divulgar, formar o concienciar, fueron conclusiones comunes para los participantes en el coloquio como necesidades a trabajar con las comunidades de propietarios. También lo importante, que es contar con la financiación necesaria para acometer los proyectos, la conciencia colectiva y el consenso entre los vecinos, y la necesidad igualmente de simplificar los procesos para no caer en una asfixiante burocracia.

Todos coincidieron en la gran oportunidad que nos ofrece la rehabilitación, para mejorar nuestro parque de viviendas en términos de eficiencia energética, atendiendo al desafío planetario que tenemos por delante con el clima, y con el consiguiente ahorro económico que conlleva, ya que el 70 u 80% de una cuota media de comunidad posiblemente es consumo de energía.

Bilba y Lumon España, plantearon diferentes alternativas con ejemplos reales de soluciones disruptivas que podemos importar a Andalucía porque estamos preparados para ello, sostuvieron ambos. Debemos plantearnos cómo calentamos en invierno o cómo enfriamos en verano, y hay que pensar en todo tipo de soluciones, adecuarse a cada territorio y hacerlo al amparo de la innovación.

Mark Eaves, director de Comunidades de Propietarios de BBVA España, fué el encargado de cerrar la jornada presentando las soluciones financieras de la entidad para facilitar la ejecución de proyectos de eficiencia energética poniendo el foco en las comunidades, y subrayando que «la rehabilitación mejora el confort, revaloriza las viviendas y contribuye a la descarbonización«.

Ampliar La jornada contó con una amplia asistencia de profesionales del sector inmobiliario.

En este camino consideramos que debemos contribuir a mejorar la concienciación sobre la importancia de la eficiencia energética y a impulsar el 'trabajo por hacer' en la rehabilitación de nuestro parque inmobiliario, especialmente en el más envejecido, que tanto peso tiene en nuestra comunidad. La optimización energética y la mejora en la eficiencia del parque de viviendas, conforme a los objetivos de la agenda 2030, es un reto ineludible para todos. «Intentamos hacer fácil lo difícil, con un equipo de especialistas repartidos a nivel nacional, y con diferentes productos para atender a cada necesidad», aseveró Mark.

La jornada concluyó con un espacio de networking en el que administradores, agentes rehabilitadores, arquitectos y representantes institucionales compartieron experiencias y propuestas para acelerar la rehabilitación energética en Andalucía.