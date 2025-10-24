Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Francisco Javier Jerez Basurco, director territorial Sur de BBVA; Alicia Martin Martinez, de la Secretaría General de Vivienda; y Mark Eaves, director de Comunidades de Propietarios de BBVA España, junto al resto de participantes en la jornada.
Hablemos de sostenibilidad

BBVA impulsa la creación de valor a través de la rehabilitación energética de edificios en Andalucía

La entidad organizó una jornada para analizar las oportunidades que ofrece la eficiencia energética y su papel clave en la transición hacia un parque inmobiliario más sostenible

SUR

Sevilla

Viernes, 24 de octubre 2025, 12:41

La entidad ha celebrado en su sede territorial, en Sevilla, la jornada «Retos de la eficiencia energética en edificios». Un encuentro dirigido a los profesionales ... del sector para analizar las oportunidades que ofrece la rehabilitación energética y su papel clave en la transición hacia un parque inmobiliario más sostenible, que contó con la participación de diferentes expertos de Andalucía.

