BBVA crece entre los jóvenes, con un 46,3% más de altas digitales hasta septiembre en España

La entidad financiera les ofrece ventajas como viajar al extranjero y tarjetas sin comisiones, segundas cuentas gratis o servicios innovadores como tarjetas personalizadas con IA

SUR

Málaga

Domingo, 7 de diciembre 2025, 00:01

Las altas digitales de clientes jóvenes de BBVA en España se han incrementado un 46,3%, hasta septiembre, lo que demuestra la fortaleza de ... la propuesta de valor diseñada para acompañar a este segmento de clientes en sus primeras decisiones financieras, con productos sin costes, herramientas digitales avanzadas y soluciones de inversión adaptadas a sus intereses. Todo ello ha llevado a que los canales digitales sigan siendo la opción preferida de los jóvenes para darse de alta en BBVA, ya que el 60% del total se hacen de esta forma.

