BBVA crece entre los jóvenes, con un 46,3% más de altas digitales hasta septiembre en España

Las altas digitales de clientes jóvenes de BBVA en España se han incrementado un 46,3%, hasta septiembre, lo que demuestra la fortaleza de ... la propuesta de valor diseñada para acompañar a este segmento de clientes en sus primeras decisiones financieras, con productos sin costes, herramientas digitales avanzadas y soluciones de inversión adaptadas a sus intereses. Todo ello ha llevado a que los canales digitales sigan siendo la opción preferida de los jóvenes para darse de alta en BBVA, ya que el 60% del total se hacen de esta forma.

La renovación de la propuesta de valor de BBVA para los jóvenes responde al objetivo de ofrecerles una experiencia más ágil y personalizada. El banco ha potenciado su ecosistema digital con nuevas funcionalidades, productos de inversión y soluciones financieras pensadas para acompañar a esta generación en cada etapa de su vida.

Todos los clientes menores de 30 años pueden disfrutar de una cuenta totalmente gratuita y 100% digital, con tarjetas sin coste y la posibilidad de abrir segundas cuentas sin costes para gestionar sus finanzas de forma individual o compartida, independientemente de la edad del cotitular. Además, al viajar al extranjero, su tarjeta incluye el 'Pack Viajes Estándar' sin coste adicional, lo que les permite operar sin comisiones fuera de España y sin límite de operaciones ni de importe, incluso los fines de semana, y tres retiradas en cajeros al mes.

BBVA también quiere que los jóvenes se sientan acompañados en sus primeros pasos en la inversión y en sus hábitos de ahorro. Por eso, ha puesto a disposición diferentes fondos de inversión pensados para los jóvenes, con formación incluida y una bonificación de hasta 300 euros brutos en caso de rentabilidad negativa en el primer año de inversión.

La aplicación de BBVA permite, además, crear apartados de ahorro que sirven como una hucha digital, ya que el cliente puede reservar ahí el dinero que desee, separándolo de la cuenta corriente. Asimismo, se premia a los buenos hábitos, con la remuneración del ahorro con un 6% a los clientes que consigan apartar mes a mes una cantidad de sus ingresos habituales y recurrentes. A final de cada mes, el banco bonificará el dinero que se haya ido apartando de la nómina, pensión o prestación por desempleo hasta un máximo de 20 euros al mes durante 3 meses.

Una 'app' en constante renovación

La inteligencia artificial también se ha vuelto protagonista en la 'app' de BBVA, ya que permite que cada cliente tenga organizada la aplicación de manera diferente de acuerdo a sus hábitos. El nivel de personalización será tan avanzado que los usuarios podrán crear, a través de la tecnología de Apple Intelligence, un diseño personalizado para las tarjetas disponibles en el entorno digital de la 'app' de BBVA. De igual forma, disponen de un 'modo discreto' inteligente que detecta cuando hay más de un par de ojos mirando la pantalla y oculta los datos sensibles.

Además, del renovado asistente virtual 'Blue', que ahora es capaz de responder a las dudas de los clientes con lenguaje natural, la 'app' incorpora un nuevo 'coach' financiero, un acompañante que propone acciones concretas con la intención de ayudar a mejorar sus finanzas personales.

Este entrenador hace un primer diagnóstico de los ingresos, gastos, ahorro y préstamos del cliente y detecta oportunidades de mejora. El usuario es quien elige si desea, por ejemplo, marcarse un objetivo de ahorro o de control de gastos. El 'coach' hace sugerencias de herramientas de ahorro o propuestas de reducción de gastos por categorías, entre otros, según los patrones de gasto del cliente.

Con más de 1.800 oficinas repartidas por toda la geografía nacional y más de 4.500 cajeros automáticos que ofrecen un servicio integral, BBVA acompaña a los jóvenes dónde y cuándo lo necesitan.