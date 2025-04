«En esta situación los trabajadores no podemos pedir subidas salariales; es una cuestión de responsabilidad»

El consejero de Transformación Económica, Rogelio Velasco, se ha metido de lleno en la polémica sobre la subida del salario mínimo que exigen los sindicatos y pretende implementar la ministra de Trabajo. En su opinión, no es momento para subirle el sueldo a nadie. «No podemos con esta situación los trabajadores pedir subidas salariales. Es un ejercicio de responsabilidad; no estamos en Argentina o Venezuela», ha opinado. «Vamos a pasar estrecheces pero no hay otra vía para que conforme se retiren los estímulos a economía empiece a funcionar con normalidad», ha añadido, recordando que los que de verdad están sufriendo son «los trabajadores que han sido expulsados del mercado laboral».