Autónomos de Málaga ante 2026: qué cambia con la factura electrónica y cómo llegar a tiempo

Prepararla con cabeza en 2025, sin listas interminables, con un piloto corto y rutinas simples es la forma más segura de iniciar el año con tranquilidad

Martes, 28 de octubre 2025, 12:00

El calendario de digitalización entra en su recta final y también alcanza a quienes trabajan por cuenta propia en Málaga. En 2026, la gestión de ... las facturas dejará de ser un asunto de correos con adjuntos y hojas de cálculo dispersas para convertirse en un intercambio plenamente digital entre profesionales y empresas. Quien se adelante este 2025 lo notará en menos errores, más control de cobros y cierres de mes más ágiles, tanto si opera en la capital como si atiende clientes en la Axarquía, la Costa del Sol o el Valle del Guadalhorce.

