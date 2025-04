Los autónomos exigen más ayudas y exoneración de cuotas en la nueva prórroga ATA anticipa que no apoyará un acuerdo que no contemple una reducción de la cuota semejante a los ERTE por limitación

En plena tercera ola, los casi 3,3 millones de autónomos aún no saben a qué ayudas podrán acceder a partir de febrero. Hasta ayer no se inició la negociación de la prórroga de la prestación por cese de actividad, que previsiblemente llegará al 31 de mayo. Por el contrario, la prórroga de los ERTE está muy avanzada, a falta de recibir el apoyo de los agentes sociales, algo que hoy se sabrá tras la reunión de sus ejecutivas por lo que no se llevara en principio este martes a Consejo de Ministros.

La condiciones de las ayudas están por concretar. Aunque las organizaciones del sector ya han advertido al Ministerio de Seguridad Social que no suscribirán un acuerdo si no se introducen una serie de cambios para mejorar la situación que atraviesa la mayor parte de trabajadores por cuenta ajena. Ayer entregaron un texto con sus propuestas, que ahora el Ejecutivo va a estudiar. Los autónomos recuerdan que las pérdidas acumuladas desde marzo se agravarán estos meses por las nuevas restricciones en plena tercera ola de coronavirus.

Una de las exigencias que hace la Federación Nacional de Asociaciones de Autónomos (ATA) es exonerar del pago de las cotizaciones a los autónomos cuyas actividades sufran restricciones de limitación de aforo y horario, en línea con lo que ocurre con los trabajadores de los ERTE de limitación. «Si existen exoneraciones para un asalariado que tiene limitada la actividad, tiene que existir para el autónomo que tiene limitada la actividad», reivindicó el presidente de ATA, Lorenzo Amor, que denunció que «los autónomos no pueden ser tratados como ciudadanos de segunda». Amor puso de relieve que la gran mayoría de propietarios de establecimientos hosteleros no han podido acceder al cese de actividad al no estar cerrada su actividad al 100%, aunque «en muchos casos sí está limitada al 50%», recordó tras la reunión.

Recuerdan que no pueden acceder a la ayuda por no estar cerrado su negocio, pero que las restricciones les dejan sin actividad

Ésta es una línea roja para el colectivo, que pide también eliminar el requisito para poder acceder a la prestación que obliga a haber sido beneficiario del cese de actividad entre marzo y junio. Solicitan que puedan disfrutar también de esta ayuda los autónomos de temporada que en 2018 o 2019 hayan cotizado en meses diferentes del periodo de junio a diciembre. ATA también quiere atrasar a 2022 la subida de la cuota prevista para este año, que supondrá entre 3 y 12 euros más al mes.

Por su parte, UATAE plantea eliminar el requisito de haber recibido anteriormente la prestación extraordinaria y disminuir el umbral actual del 75% de pérdidas de rendimientos netos al 40%. Además, pidió que el importe de la prestación sea el 70% de la base cotizada y no el 50%. E insta a dar una solución a los autónomos de temporada y a quienes tributan por módulos.