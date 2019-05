«Somos asalariados no reconocidos», defienden los 'riders' de Deliveroo Un 'rider' de Deliveroo con su bicicleta, ayer, en el acceso de los Juzgados de lo Social de Madrid antes de la vista oral. :: efe Comienza el juicio para resolver si son falsos autónomos sus repartidores que, según la empresa, facturan en algún caso 100.000 euros LUCÍA PALACIOS MADRID. Sábado, 1 junio 2019, 00:21

«Somos falsos autónomos», repetían una y otra vez los 'riders' que ayer acudieron a la celebración de un juicio que muchos calificaron de «histórico». Y no les falta razón puesto que la sentencia afectará directamente al modelo de relaciones laborales impuesto por las plataformas de la economía colaborativa. Es la vista que ayer tuvo lugar en el juzgado de lo Social número 29 de Madrid y que enfrenta de forma directa a la Administración contra Deliveroo a raíz de una denuncia interpuesta por la Inspección de Trabajo. Por eso, por no afectar a un trabajador en concreto sino al medio millar que prestan sus servicios en la capital, tiene mayor repercusión que otros que también se han celebrado contra la compañía británica, en su mayor parte con resultados adversos para ella.

Lo que tiene que dirimir ahora el juez es si los más de 500 repartidores que operan en Madrid son autónomos que prestan sus servicios a una empresa, en este caso Deliveroo, o deberían ser asalariados -tal y como sostiene la inspección-, lo que supondría la modificación de las relaciones laborales de unos 4.000 trabajadores de Deliveroo, además de empleados de otras plataformas, como Glovo, que aúna a 8.000 trabajadores en España. «Somos falsos autónomos porque no existe esa libertad ni esa flexibilidad», aseguró el miembro de la asociación Riders x Derechos Martino Corregiari. Su compañero Felipe Díaz lo corroboró: «La flexibilidad de la que hablan es un discurso para que no paguen la seguridad social, en la práctica somos asalariados no reconocidos».

No se trata de un tema baladí pues solo en este juicio están en juego en torno a 1,2 millones de euros, la cantidad que la Tesorería estima que Deliveroo, que se vería obligada a darles de alta en la Seguridad Social, debería pagar en concepto de las cotizaciones no abonadas.

La Seguridad Social reclama 1,2 millones en concepto de cotizaciones del medio millar de 'riders'

«Esperamos que la sentencia reconozca a estos trabajadores por cuenta ajena y empecemos a derribar ese muro de precariedad, trabajo indigno y salarios de mierda que tenemos en la actualidad», afirmó en declaraciones previas al inicio del juicio el secretario de Política Sindical de UGT, Gonzalo Pino. El sindicato anunció además que la Delegación del Gobierno de Madrid ha iniciado un procedimiento contra Deliveroo tras constatar que siete inmigrantes irregulares entregaban pedidos, supuestamente gracias a la cesión de una cuenta por parte de otros repartidores que sí estaban dados de alta, unos casos que recuerdan al del trabajador de Glovo fallecido el pasado sábado en Barcelona.

Enrique Lillo, abogado de CC OO en la causa, manifestó a este periódico que «está claro que digan lo que digan, aquí hay una relación laboral». Sus argumentos: Deliveroo utiliza un instrumental, que es la aplicación informática; es además quien cobra los servicios -no el repartidor-, organiza el trabajo y desarrolla la ejecución de los pedidos. «El 'rider' puede tener flexibilidad inicial, pero una vez puesto en marcha tiene que seguir las condiciones que le marca la empresa, que además vigila incluso por geolocalización», apuntó.

Deliveroo lo niega. «Los repartidores son autónomos porque ellos lo quieren, así tienen el control y pueden elegir cuánto trabajan, dónde, cómo y con quién lo hacen», argumentó la directora de Comunicación, Carolina Pérez, que hizo hincapié en que, con una sentencia en contra, «perderían estos beneficios».

Pero van incluso más allá. La compañía británica negó que sus repartidores sufran condiciones precarias y aseguró que algunos de ellos, en torno a unos cuarenta, facturan hasta 100.000 euros, si suman también los ingresos que obtienen de Glovo. Así lo expuso el abogado de Deliveroo, Román Gil, durante su intervención en el juicio. Y enumeró algunos ejemplos: uno de estos repartidores facturó 56.000 euros a una empresa y 45.000 a otra; otro cobró 50.000 y 34.000 euros, respectivamente; y un tercero registró ingresos por 66.000 y 11.000 euros procedentes de estas plataformas.

Durante la jornada de ayer se presentaron las pruebas y alegaciones, así como los testimonios de ambas partes. Las conclusiones se presentarán la próxima semana por escrito.