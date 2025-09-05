Alerta de burbuja: los expertos ven ya signos de «sobrevaloración»
Viernes, 5 de septiembre 2025, 00:02
El informe de Caixabank Research alerta de que la tensión del mercado de la vivienda tanto en demanda como en precios hace observar ya «señales ... de sobrevaloración» en el mercado inmobiliario. Además, los expertos advierten de que los precios y las compraventas seguirán al alza en los próximos trimestres, por lo que recomiendan aumentar la oferta de vivienda asequible si se quiere «reequilibrar» el mercado. Aun así, recuerdan que el contexto actual es «muy distinto» al del 'boom' de los 2000 ya que la situación financiera de los hogares y de las entidades es «mucho más solida», pero insisten en que existen «desequilibrios» que merecen atención.
