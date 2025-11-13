Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

José María López está al frente de la Asociación Española de Tropicales desde el pasado mes julio. SUR
José María López. Presidente de la Asociación Española de Tropicales

«Es fundamental seguir avanzando en las infraestructuras hídricas pendientes»

El experto apuesta por impulsar la desaladora y las aguas regeneradas en la Axarquía

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Jueves, 13 de noviembre 2025, 01:00

José María López nació en Vélez-Málaga hace 45 años y siempre ha estado vinculado al sector agrícola. Gestiona junto a su familia su propia ... finca de mangos y aguacates, Lomas Tropicales, en la zona de El Trapiche, lo que le ha permitido conocer de cerca las necesidades y desafíos de los agricultores del sector de los tropicales en la Axarquía, la principal zona de cultivo de mangos y aguacates de España. Desde el pasado mes de julio tiene «el honor» de presidir la Asociación Española de Tropicales, desde donde trabajan «por la unión del sector y la defensa de los intereses de todos los productores de cultivos tropicales en España».

