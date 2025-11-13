«Es fundamental seguir avanzando en las infraestructuras hídricas pendientes»

José María López nació en Vélez-Málaga hace 45 años y siempre ha estado vinculado al sector agrícola. Gestiona junto a su familia su propia ... finca de mangos y aguacates, Lomas Tropicales, en la zona de El Trapiche, lo que le ha permitido conocer de cerca las necesidades y desafíos de los agricultores del sector de los tropicales en la Axarquía, la principal zona de cultivo de mangos y aguacates de España. Desde el pasado mes de julio tiene «el honor» de presidir la Asociación Española de Tropicales, desde donde trabajan «por la unión del sector y la defensa de los intereses de todos los productores de cultivos tropicales en España».

-¿Cómo está la Asociación Española de Tropicales, cuántos socios tienen actualmente y de qué zonas y cómo afronta el reto de ser el nuevo presidente?

-La Asociación Española de Tropicales atraviesa un momento muy importante. Representa a un sector en pleno crecimiento, que une a más de 500 socios entre agricultores, comercializadoras y técnicos de la Axarquía, la Costa Tropical de Granada, Cádiz, Huelva y Canarias. Afronto esta nueva etapa con ilusión y compromiso, con el objetivo de fortalecer la unión de todos los productores y dar más visibilidad al trabajo que se realiza en el campo. Queremos que la asociación sea una verdadera voz del sector y que avance hacia una estructura sólida que defienda nuestros intereses ante las administraciones.

«En Málaga todavía no hay una incidencia importante de la plaga del escarabajo de la ambrosía»

-¿Cómo se ha cerrado la campaña del mango nacional en cuanto a producción, precios al agricultor y mercados?

-La campaña del mango ha sido complicada, aunque la producción ha sido mucho mayor gracias a las condiciones climáticas, pese a que no ha llovido lo suficiente. La calidad del fruto ha sido excelente y, aunque los precios han sido irregulares, el mercado se ha mantenido estable. El mercado nacional sigue siendo fundamental, pero cada vez ganamos más presencia en Europa gracias a la calidad y frescura del mango español. Es necesario seguir trabajando en una mejor planificación y promoción conjunta para que se reconozca el valor real de nuestro producto y los agricultores puedan obtener un precio justo por su trabajo.

-¿Cómo se presenta la nueva campaña del aguacate tras las lluvias del último año hidrológico en cuanto a las previsiones de cosecha y los precios?

-La campaña del aguacate se presenta con buenas perspectivas. Las lluvias del último año han mejorado la situación y se espera una producción que podría superar las 100.000 toneladas, con una calidad muy buena. Aun así, seguimos preocupados por la falta de infraestructuras hídricas que garanticen el riego. En cuanto a precios, confiamos en que se mantengan estables y justos para el agricultor, ya que el aguacate español mantiene su prestigio y una posición destacada en los principales mercados europeos.

-El pasado año hidrológico volvió a ser bueno y se recuperaron las reservas de los embalses, lo que permitió restablecer el riego en la Axarquía desde el embalse de La Viñuela. ¿Cree que se deben seguir impulsando las infraestructuras pendientes, como la desaladora o la mejora de las conexiones de las aguas regeneradas y las balsas de almacenamiento?

-Sí, es fundamental seguir avanzando en las infraestructuras hídricas pendientes. La recuperación del riego desde La Viñuela ha sido un alivio, pero necesitamos medidas estables, como la desaladora y la mejora de las conexiones de aguas regeneradas. Solo así podremos garantizar el futuro de los cultivos tropicales y la seguridad de los agricultores ante nuevas etapas de sequía.

-¿Cómo están afectando las plagas a los cultivos subtropicales? Una de las que más temor desatan es la del escarabajo de la ambrosía, que se detectó en Motril en 2023. ¿Ha llegado ya esta plaga a Málaga?

-Las plagas siempre preocupan, y estamos muy atentos a su evolución. En el caso del escarabajo de la ambrosía, se detectó en la zona de Motril y, aunque en Málaga todavía no hay una incidencia importante, estamos vigilando de cerca. Lo fundamental es la prevención y la coordinación entre agricultores y técnicos para actuar a tiempo si aparece algún foco. Desde la Asociación estamos en contacto permanente con las administraciones para que se tomen medidas rápidas y se protejan nuestros cultivos tropicales.

-¿Cómo está el relevo generacional en el sector de los tropicales? ¿Y la mano de obra, hay problemas para encontrar trabajadores para recolectar las fincas?

-El relevo generacional es uno de los grandes retos que tenemos. Cada vez cuesta más que los jóvenes se incorporen al campo, aunque poco a poco se va viendo más interés gracias al valor que están tomando los cultivos tropicales. En cuanto a la mano de obra, sigue siendo un problema en momentos clave de la campaña, especialmente en la recolección. Es un trabajo duro y cada vez hay menos disponibilidad de personal, por eso es importante dignificar el trabajo agrícola y ofrecer estabilidad para que más gente quiera formar parte del sector.

-¿Qué otros cultivos tropicales cree que se podrían impulsar en España para diversificar a los mangos y aguacates?

-Además del mango y el aguacate, en España hay posibilidades interesantes con otros cultivos tropicales como la papaya, la pitahaya o el lichi, que poco a poco van ganando terreno. Son producciones más delicadas, pero con buen manejo y apoyo técnico pueden ser una alternativa para diversificar y aprovechar mejor nuestras condiciones climáticas. La innovación y la adaptación serán claves para seguir creciendo como sector.