El tropical malagueño se despide Fruit Attraction preocupado por los recortes de agua de riego para el sector Productores y comercializadores advierten de que si no se garantizan los recursos hídricos se pondrá en peligro un cultivo que está generando riqueza

Agustín Peláez Viernes, 25 de octubre 2019, 00:13

La Feria Internacional de Frutas y Hortalizas de Madrid, Fruit Attraction 2019, ha sido bastante positiva para las empresas del 'agro' malagueñas -este año han asistido con expositor 25- que han participado en esta cita, la segunda más importante de Europa, junto con Fruit Logistica, que tiene lugar en Berlín (Alemania). La feria ha permitido a las compañías de la provincia mantener innumerables contactos tantos con clientes como proveedores. Estas reuniones han servido para afianzar y consolidar acuerdos ya suscritos, e iniciar otras con posibles nuevos clientes. Asimismo ha habido firmas de pedidos.

Sin embargo, los productores y comercializadores del sector tropical de Málaga regresan con una honda preocupación por los recortes que la Junta ya ha ordenado para el riego en la comarca de la Axarquía, que es la principal zona de producción de mango y aguacate de la provincia. Una preocupación que han trasladado tanto a la consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, como al delegado territorial de la Consejería en Málaga, Fernando Fernández Tapia-Ruano, aprovechando su presencia en Fruit Attraction.

El propio presidente del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Málaga, José Manuel Pardo, ha advertido en esta feria internacional hortofrutícola que rebajar a sólo 3.000 metros cúbicos por hectárea y año la dotación para el regadío en la comarca oriental malagueña puede poner en riego numerosas plantaciones de aguacate. «Posiblemente el mango pueda aguantar la falta de agua para riego, sin embargo en el aguacate los productores van a estar en el límite del estrés hídrico en sus plantaciones, lo que afectará al rendimiento y la calidad de la fruta», ha señalado Pardo. El representantes de los ingenieros técnicos agrícolas en la provincia ha considerado necesario dotar «a un sector, como el tropical, que está mostrando tanta capacidad para generar riqueza y empleo, de los recursos suficientes».

El presidente de la Asociación Española de Tropicales, Javier Braun, ha asegurado que si las administraciones públicas no se toman en serie y dotan de infraestructuras hídricas a la Axarquía «los aguacateros iremos a la ruina. Era previsible que el recorte del 25 por ciento que se acaba de imponer, sobre otro recorte anterior, dado que el nivel del embalse de La Viñuela ha ido descendiendo. Lo sabíamos todos, sin embargo la Junta no ha hecho nada. Siguen sin realizar tareas de mantenimiento en los túneles que tienen como finalidad conducir las aguas de ocho ríos al embalse de La Viñuela, tampoco le están dando utilidad a las aguas regeneradas de las depuradoras, aún cuando no dejan de repetir que es una necesidad y se continúa tirando agua al mar en otras zonas menos deficitarias», ha explicado.

Braun ha asegurado como presidente de la Asociación de Tropicales que los agricultores «están dispuestos a pagar la parte que les corresponda de las obras que se hagan para dotar de agua al sector», pero que sin embargo la Administración opta por «lo más fácil, que es recortar el agua».

En términos similares se ha expresado también el presidente de Trops, que es la mayor comercializadora de mango y aguacate nacional, José Lorca, que ha trasladado la preocupación de los socios de la SAT a la propia consejera de Agricultura, Carmen Crespo.

El gerente de Reyes Gutiérrez, Juan Antonio Reyes, ha sido rotundo al manifestar que si no se ejecutan infraestructuras el «negocio del tropical se caerá. No podemos mantener las explotaciones con sólo los 3.000 metros cúbicos de agua por hectárea y año que nos quieren dar», ha señalado Reyes.

El director Comercial y cofundador de Trópico Spain, Francisco Ramírez, se ha mostrado partidario de que las empresas del sector se unan para hacer fuerza y pedir soluciones ante la falta de agua. «El consumo de productos como el aguacate no deja de crecer en toda Europa, pero la falta de agua no nos deja crecer, mientras en otras provincias, que no tienen este problema, se están realizando plantaciones que van a competir muy pronto con la producción malagueña».

También el dueño de Frutas Montosa, pionera en la exportación e importación de aguacate y mango, José Luis Montosa, se ha pronunciado en Fruit Attractión sobre la falta de agua, al afirmar que si no se ha solucionado todavía este asunto es porque «no hay política hídrica» y ello mientras «el Guadiaro vierte decenas de hectómetros cúbicos al mar año tras año».

Desde la organización agraria Asaja Málaga, el técnico y experto en tropical, cítricos y hortalizas, Benjamín Faulí, que también ha estado presente en la feria, ha recordado que la dotación para riego, según el Plan Guaro, era de 7.000 metros cúbicos por hectárea, volumen que se rebajó a 5.300 y posteriormente a 4.000 hace dos años, también por la sequía, para pasar ahora a 3.000, «sin que se hayan adoptado medidas para intentar paliar la situación por parte de las administraciones».

Apuesta por la sostenibilidad y el medio ambiente

Las empresas malagueñas de frutas y hortalizas que han participado en Fruit Attraction han ratificado en esta importante cita internacional su apuesta decidida por la sostenibilidad y el respecto al medio ambiente sustituyendo del envasado de sus productos el plásticos por otros materiales ya no sólo reciclables, sino incluso compostables. Así lo han hecho compañías como Frutas Montosa, que incluso está trabajando para desarrollar un guacamole sin aditivos; Natural Tropic y Alcoaxarquía. Fruit Attraction ha sido también el escenario elegido por Trops, que cumple 40 años desde su creación en octubre de 1979, para presentar el primer guacamole ecológico y sin aditivos de Europa y que elabora su filial Frumaco. Reyes Gutiérrez ha anunciado la creación de RG Bio, nueva sección que se incorporará al Grupo RG con una sede propia para la que ya posee los terrenos necesarios y que tendrá como finalidad la comercialización de frutas ecológicas. Algunas empresas malagueñas han mostrado también en Madrid su nueva oferta de frutas exóticas a los mercados. Así, Tropical Millenium amplía su portafolio con la pitaya, mientras Frunet se vuelca con la piña, el producto que más comercializa en Europa, por encima de las hortícolas.