Colema crece por los barrios: «Es una marca muy reconocida por los malagueños y eso nos está ayudando»

El nombre de Colema está en el recuerdo de un gran número de los malagueños que hoy tienen más de 36 años. Es el tiempo ... que ha transcurrido desde que dejó de comercializarse esta marca de leche 100% malagueña. La compra de la empresa, que empezó a operar en 1963 por la granadina Puleva y las fatídicas inundaciones de finales de 1989, pusieron el punto y final a una historia de éxito que desde 2018 están tratando de reescribir un grupo de emprendedores malagueños, al frente de la empresa Quesol S. L.

Esta compañía, con cerca de cinco décadas de trayectoria y dedicada también a la venta de otros productos lácteos frescos, compró a finales de 2017 la marca Colema, de la que los nuevos dueños de Puleva, la francesa Lactalis, había dejado de pagar sus derechos. Así, desde hace ya siete años ha vuelto a numerosos negocios de hostelería y pequeñas tiendas de barrio de la capital y la provincia el mítico logotipo de la marca Colema, que representa un trébol de cinco hojas.

«Estamos manteniendo las ventas año tras año, a pesar de la gran competencia que hay en el mercado de los lácteos, hay mucha gente a la que le trae muy buenos recuerdos la marca y estamos centrando los esfuerzos en el canal de la hostelería, la restauración y las pequeñas tiendas de barrio», explica el gerente de la firma Quesol S. L., José Luis Jiménez, de 57 años, hijo del fundador de la empresa, José Jiménez. Actualmente, cuentan con unos 500 puntos de distribución en la provincia.

Están comercializando desde sus instalaciones de la calle San Quintín de la capital, en el barrio de La Trinidad, leche fresca y de larga duración, así como queso fresco y semicurado, de cabra y vaca, y una mezcla de ambos. De estos últimos productos comercializan alrededor de 200.000 kilos anuales. Además, en los últimos años lanzaron otras referencias como cremas de queso (de torta del Casar, de rulo de cabra, semicurado y queso mezcla curado en aceite de oliva), que han dejado de distribuir, y una tarta de queso, «que sí está funcionando muy bien», apunta Jiménez.

Facturación

«Es una marca muy reconocida por los malagueños y eso nos está ayudando, pero también es cierto que hay muchísima competencia, tanto en leche como en quesos, hay muchísimas queserías en Málaga», sostiene Jiménez. Según explica, un producto como la leche fresca «no siempre es valorado por los clientes, ya que el coste suele rondar los 30 ó 40 céntimos más por litro que la leche pasteurizada en tetra-brick». «Hay grandes multinacionales y distribuidores, con muchos productos de importación, con los que es imposible competir», sostiene.

Por ello, la estrategia de Quesol S. L. con la recuperada marca Colema se centra en el consumidor de tienda de barrio, «que busca el valor añadido de una marca tradicional, que apuesta por la calidad y el prestigio», sostiene el gerente de la compañía, que el pasado año facturó alrededor de 1,3 millones de euros, una cifra que esperan incrementar en un 5% al cierre de este ejercicio.

La empresa cuenta con seis trabajadores, que se dedican a las tareas de almacenamiento y distribución por la provincia. La materia prima es 100% nacional, incluyendo leche de cabra malagueña. El procesado y envasado de los productos se hace en Sevilla y Córdoba. «En Málaga no hay apenas vaquerías para poder comprarla», dice. Las ventas se realizan en toda la provincia. El gerente de Quesol S. L. no se plantea dar el salto a otras provincias andaluzas, «ya que nuestro objetivo es el público malagueño, especialmente todos aquellos que recuerdan esta marca de su infancia o juventud», remarca.