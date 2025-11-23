Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen de varios de los productos que comercializa Quesol S. L. con la mítica marca. SUR

Colema crece por los barrios: «Es una marca muy reconocida por los malagueños y eso nos está ayudando»

La firma Quesol S. L. de la capital comercializa desde 2018 productos lácteos con el nombre de la desaparecida enseña que llegó a ser líder del mercado en los ochenta

Eugenio Cabezas

Domingo, 23 de noviembre 2025, 23:20

El nombre de Colema está en el recuerdo de un gran número de los malagueños que hoy tienen más de 36 años. Es el tiempo ... que ha transcurrido desde que dejó de comercializarse esta marca de leche 100% malagueña. La compra de la empresa, que empezó a operar en 1963 por la granadina Puleva y las fatídicas inundaciones de finales de 1989, pusieron el punto y final a una historia de éxito que desde 2018 están tratando de reescribir un grupo de emprendedores malagueños, al frente de la empresa Quesol S. L.

