La provincia de Málaga, epicentro mundial del mango en 2020 La Mayora será la encargada de acogere este encuentro internacional de investigadores l que se prevé la asistencia de más de medio millar de expertos AGUSTÍN PELÁEZ Martes, 23 octubre 2018, 13:33

Málaga es uno de los pocos lugares de Europa donde es posible cultivar mango gracias al clima tropical de comarcas como la de la Axarquía, que hoy concentra el grueso de la producción española de esta fruta tropical con unas 4.000 hectáreas de superficie. Esto unido a la importante labor que realiza el Instituto de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea (IHSM) La Mayora como centro de investigación de referencia tanto en Europa como a nivel internacional, la provincia acogerá en 2020 el XIV Congreso Mundial del Mango.

Se celebrará del 26 al 30 de mayo y será coordinado por los investigadores Iñaki Hormaza y Víctor Galán. Hormaza, que se encuentra en Fruit Attraction para conocer la novedad del sector, ha declarado que este congreso será un escaparate internacional para el mango español, un cultivo que aunque joven en Andalucía, pasa por un momento de gran pujanza. El investigador ha destacado asimismo el trabajo que sobre el mango lleva haciendo desde hace décadas el IHSM.

Hormaza ha insistido en el mensaje de que España no debe basar el cultivo de mango en una sola variedad como sucede en la actualidad. Según ha señalado la producción de mango malagueño no es significativa dentro del contexto mundial. No obstante, considera que los productores malagueños deben apostar por la calidad y por variedades dirigidas al mercado gourmet teniendo en cuenta que hay otros países como Brasil que nos ganan en cantidad y que, por tanto, pueden competir siempre con precios muchos más bajos.

«Hay que diversificar el cultivo de frutas tropicales, tanto en variedades como en especies, para evitar la concentración de la oferta y con ello la caída de los precios, que es lo que está sucediendo este año con el mango», ha señalado Hormaza en Fruit Attraction.

Para este investigador, al basar el sector tropical malagueño el cultivo del mango en una única variedad, la Osteen, que supone más del 80 por ciento de la superficie dedicada a esta fruta en la Axarquía, está provocando que la producción se concentre «en unas fechas muy concretas y toda la fruta se tenga que cosechar a la vez». Esa concentración de la oferta de mango Osteen en un periodo muy corto de tiempo está provocando que el precio de la fruta se haya situado por debajo del euro.

Hormaza ha recordado que La Mayora cuenta con más de 80 variedades diferentes de mango, pero que esto no es nada con las más de 600 que existen en algunos centros de investigación de Florida (Estados Unidos).

Según Hormaza, el IHSM La Mayora ha estudiado «cuáles son las variedades más adecuadas para su cultivo comercial» y la gran mayoría se pueden cultivar comercialmente en esta zona de Andalucía. «Con un uso adecuado de variedades tendríamos mango al aire libre desde finales de julio hasta diciembre», ha señalado Hormaza. Actualmente sólo abarca desde agosto a noviembre. Entre las variedades de mango estudiadas por el IHSM La Mayora en la Costa del Sol oriental se encuentran Manzanillo, Osteen, Irwin, Lippens, Zili, Ataulfo, Sensación, Kent, Valencia Pride y Keit,t entre otras.

La producción de mango este año en Málaga va a ser récord. Se estima que puede ser un 40 por ciento superior respecto a 2017 y no de un 33% más como se había previsto inicialmente. Esto significa que la campaña andaluza podría rondar las 40.000 toneladas, frente a las 20.600 del año anterior.