Los productores de nísperos se quejan de la caída de los precios desde el inicio de la campaña

Málaga es, después de la provincia de Granada, la mayor productora de nísperos de Andalucía. Sin embargo, el cultivo de esta fruta tropical no deja de perder superficie en favor de otros subtropicales como el mango y el aguacate, debido a la gran cantidad de mano de obra que requiere y al comportamiento irregular de los precios para el agricultor. Aunque apenas acaba de comenzar la campaña de recolección de este año, los productores malagueños se quejan ya de la caída de las cotizaciones respecto a la cosecha de 2018. Según la cooperativa agrícola de Estepona, una de las principales zonas de cultivo de esta fruta, junto con Sayalonga y Torrox, en la Costa del Sol oriental, el calibre GG, que es el más grande, ha caído 0,50 céntimos de euros por kilo respecto a la cosecha del pasado año.

Estepona es la zona más temprana de esta fruta en la provincia -este año ha iniciado la campaña en la primera quincena de marzo-, debido sobre todo al clima y a la variedad que se cultiva en la zona, la Agerie, también conocido como Argelino (Algar), de piel de color amarillo-anaranjado, pulpa amarillo crema y sabor agridulce muy agradable. No presentan defectos en la piel, lo que lo convierte en un producto muy vistoso. Constituye el 95% de la producción de Alicante, y también se cultiva en Almería por su mayor precocidad. «Y ello a pasar de que este año la cosecha ha sido más tardía», explica Gloria Godoy, de la cooperativa, para quien el problema de esta fruta es que no es suficientemente apreciada por el consumidor.

Juan Galán, que es un productor de nísperos esteponero, insiste en que la producción de esta fruta exige mucho trabajo y además todo manual, lo cual dispara los costes de producción, por lo que vender por debajo de un euro supone perder dinero. Según Galán, en Estepona el 60% de la producción es de calibre G, seguida de la GG, que son los que más valor tienen para el agricultor. Le siguen la M y la II, que es el más pequeño y por consiguiente el que menos cotización alcanza (en torno a un euros el kilo). Actualmente, el calibre G se está pagando a 1,45 euros y el GG entre 2,5 y 3 euros.

Las lluvias de estos días pueden suponer una grave contratiempo para los agricultores. Según Galán, si los árboles no están bien hidratos, se corre el paligro de que una vez que salga el sol la fruta engorde y se agriete, lo que resta valor al fruto.

La siguiente zona en iniciar la cosecha será la Axarquía. Según el presidente de la cooperativa de Sayalonga, que es la que más volumen de esta fruto cometrcializada (entre 250.000 y 300.000 kilos, casi la mitad de la producción de la comarca), José Manuel López, la cosecha comenzará esta campaña entre mediados y finales de este mes abril.

Para López, el cultivo del níspero requiere mucha mano de obra y además durante todo el año, por lo que precio por debajo de un euro el kilo de media para el agricultor ya no es rentable. «Es un árbol que echa mucha fruta, pero tenemos que cortarlas para que las que queden no se rocen y no se hagan daño, sean grandes y tengan un mayor valor, pero esta es una tarea que requiere mucho laboreo», explica.

En la comarca de la Axarquía la variedad mayoritaria es la Golden Nugget, que produce un níspero de fruto grande, redondeado, con semillas de gran tamaño, con piel de tono anaranjado oscuro y pulpa muy jugosa del mismo color y con motas marrones. Es la variedad más ácida y fácil de pelar. Junto con la variedad Magdall son las más cultivadas en Málaga y Granada.

El níspero está considerada la primera fruta de la primavera en la provincia. Según López, hay provincias de Andalucía como Córdoba donde esta fruta es más valorada que en Málaga, a pesar de ser una de las grandes productoras junto con Granada en Andalucía.

El Instituto de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea (IHSM) La Mayora, integrado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad de Málaga (UMA), está desarrollando un ensayo que tiene como finalidad extender la época de recolección de esta fruta con variedades capaces de producir fruta más temprana y también más tardía que tengan más valor en el mercado y por consiguiente sean más rentablñes para el agricultor.

El estudio, que está dirigido por el profesor de investigación y Jefe del Departamento de Fruticultura Subtropical, Iñaki Hormaza, consiste en la plantación de 15 variedades de nísperos de diferentes orígenes, que ahora se encuentran en su segundo año, por lo que todavía es demasiado pronto para contar con una evaluación de datos. Se están utilizando variedades que provienen del banco de germoplasma de níspero japonés de Valencia, perteneciente al Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA). Este banco está considerado el mayor reservorio genético de esta especie fuera de Asia.

En la provincia la superficie de cultivo destinada al níspero ronda la 275 hectáreas, frente a 815 en Granada. En Málaga destacan los municipios de Sayalonga, Torrox y Estepona, mientras que en la provincia granadina sobresalen Almuñécar, Lentegi y Jete. La producción andaluza de níspero ronda las 12.500 toneladas, de las que unas 2.000 corresponden a Málaga (9.700 a Granada).

El níspero fue introducido en España por marinos mercantes en Sagunto (Valencia), hace más de 2000 años, extendiéndose por todo el Levante y Sudeste de la Península Ibérica, encontrando el mejor hábitat para su propagación y desarrollo en zonas del litoral mediterráneo.