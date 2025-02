La producción española de almendra rondará las 95.600 toneladas

A. P. TÉLLEZ Jueves, 13 de agosto 2020, 10:45 Comenta Compartir

La Mesa Nacional de Frutos Secos ha estimado la producción de almendra para la campaña 2020 en 95.579 toneladas de almendra grano, siendo Andalucía la que más cosecha prevé, con 29.800 toneladas. La sigue Castilla-La Mancha, con 21.474 toneladas, y Aragón, con 16.552. La comunidad andaluza cuenta con una superficie productiva de 124.777 hectáreas, mientras que Castilla-La Mancha dispone sólo de 86.925. Le sigue Murcia, con 65.681 hectáreas, Aragón (61.925) y la Comunidad Valenciana, con 54.564. España tiene 449.172 hectáreas de cultivo productiva. Este año comienza una nueva serie histórica de datos, mucho más precisa y adaptada a la situación real del sector.

Por lo que se refiere a Andalucía, las previsiones apuntan a que Granada será la provincia con más producción al alcanzar las 10.950 toneladas; seguida de Sevilla, con 6.496; Almería (6.127), Córdoba (3.169), Málaga (1.553), Jaén (650), Huelva (486) y Cádiz (369).

La provincia con más superficie dedicada a este cultivo es Granada, con 67.875 hectáreas, de las que cerca de 63.000 son de secano. En segundo lugar se encuentra Almería, con 39.128 hectáreas de las que 38.370 son de secano. Le sigue Málaga, con 6.544 hectáreas (6.464 de secano y sólo 82,9 de regadío), y Sevilla, con 4.722, la mayor parte de las cuales son de regadío (3.552,45), lo que hace que su producción sea más elevada, en concreto cuatro veces superior a la de Málaga, aún cuando la superficie dedicada por el campo malagueño a la almendrá es mayor que la sevillana. Córdoba y Jaén dedican a este cultivo 2.902 y 2.532 hectáreas, respectivamente, mientras que Huelva y Cádiz cuentan con 644 y 426 hectáreas.

Para la elaboración de la previsión de producción de almendra se ha tenido en consideración los datos de superficie declarada en 2019 en la Solicitud Única de la PAC y la registrada en Regepa, facilitados por el Ministerio de Agricultura, por tanto datos reales y no estadísticos, teniendo en cuenta de una forma objetiva el potencial productivo en función del año de plantación, el sistema de producción: secano/regadío, grupo varietal y demarcación territorial, para obtener así un rendimiento productivo mucho más fiel y transparente. No se han contemplado como productivas una superficie de 118.000 hectáreas de almendros al considerarse que aún no han entrado en producción.

La producción final se podrá ver mermada por afectaciones climatológicas que condicionen el desarrollo de la almendra.

En este sentido, la labor realizada por las distintas mesas territoriales ha sido, como es habitual, trascendental para el correcto desarrollo y determinación de las previsiones en cada zona de producción, adoptando una metodología homogénea y mejorada respecto a la situación anterior.