¿Qué pasa este año con el Cartojal? Los icónicos barriles de Cartojal cumplen con su cita con las calles del Centro aunque no haya feria. / ÑITO SALAS En 2019 la Feria de Málaga se bebió 240.000 botellas de su vino más típico; este año, la mayor parte de la producción se ha quedado sin envasar NURIA TRIGUERO MÁLAGA Lunes, 10 agosto 2020, 07:11

Cartojal y Feria de Málaga: un binomio que, a fuerza de costumbre, se ha hecho indisoluble. Hay muchas ferias de Málaga: la de día y la de noche, la del Centro y la del Real, la de los caballistas, la de las casetas, la del botellón, la de los toros, la de los bares de copas, la de trajes de flamenca y la de chanclas y camiseta... Pero en todas hay un denominador común, aparte de las ganas de divertirse: el líquido que las riega. Ese vino tan dulce como traicionero que nació en los años 80 destinado a la exportación y, por una mezcla de azar y habilidad marquetiniana, acabó convertido en la bebida no oficial de las Fiestas de Agosto.

Unas 240.000 botellas de este vino fabricado en las bodegas Málaga Virgen se bebió el año pasado la Feria de Málaga (el número de resacas que provocó no está cuantificado). La pregunta es obvia: ¿qué pasará este año con el Cartojal? «¿Que qué pasa? Que esto es un desastre», espeta el administrador único de Málaga Virgen, Didier Bricout. «Ya no es sólo que no vaya a haber feria como tal: es que no hay apenas turistas y muchos bares y restaurantes siguen cerrados», lamenta, añadiendo: «Me da pena por el Cartojal, pero me da mucha más pena toda esa gente que tiene un pequeño bar y no lo puede abrir. Son nuestros clientes y les apreciamos mucho».

En efecto, la anulación de la feria por culpa de la Covid-19 parece condenar al ostracismo comercial a su vino más típico, que tenía en bares, restaurantes y casetas su principal canal de ventas. Sin embargo, su fabricante se niega a dar la campaña por perdida. «Hemos embotellado menos que el año pasado: aproximadamente 100.000 botellas, pero tenemos capacidad de reacción si finalmente el consumo es mayor del esperado inicialmente», explica Bricout. El vino que no se ha envasado permanece en la bodega, almacenado en frío en depósitos inertes, de forma que si hace falta, aguantará «perfectamente» hasta el próximo año, aclara.

Venta a domicilio

El propietario de Málaga Virgen confía en que las ganas de feria de los malagueños hagan repuntar el consumo de Cartojal en casa. Por eso la bodega va a potenciar sus esfuerzos comerciales en los supermercados, añadiendo otro canal de comercialización novedoso: la venta directa al consumidor a través de su tienda 'on line'. Se han diseñado unos paquetes que buscan la vinculación sentimental con los amantes de esta tradición festiva. El gancho es el 'merchandising' feriante. El 'pack' Amateur, por ejemplo, contiene tres botellas de vino, seis vasitos, tres pulseras y un cartel. Hay que escalar hasta el 'Profesional', que sube la apuesta a 12 botellas, para conseguir el sombrero y las banderitas. Y la cima se toca con el 'pack' Leyenda, con 48 botellas, que da derecho a un «auténtico barril de la feria», entre otros artículos.

Marbella Blush Rosé: la entrada de la bodega en el mercado del lujo En tiempos de crisis toca «ser creativos» y «arriesgar». Así opina el administrador único de Málaga Virgen, Didier Bricout, que pone como ejemplo el lanzamiento del primer producto que posiciona a la bodega malagueña en el mercado del lujo: Marbella Blush Rosé. Se trata de un vino rosado que se vende únicamente en formato 'Magnum' (botella de 1,5 litros) y está siendo «un pelotazo» en 'beach clubs' y restaurantes de la Milla de Oro, según Bricout, que anticipa más lanzamientos de productos innovadores. «De aquí a final de año vamos a dar más de una sorpresa», asegura.

No es la única idea nueva que está poniendo en marcha la bodega para compensar la ausencia de feria este año. «En tiempos de dificultad hay que ser creativos», enfatiza Didier Bricout. Si no se bebe en Málaga, Cartojal viajará por el mundo. «Ya el año pasado empezamos a exportarlo y nos fue bien: lo hemos llevado a países rarísimos», apunta el empresario.

Esta apuesta internacional no sólo está funcionando para el Cartojal, sino para otros vinos de la bodega, que espera compensar así parte de la caída de ventas del canal de hostelería. «Siempre hemos vendido fuera; la diferencia es que antes sólo eran vinos de la D. O. Málaga y ahora también los vinos tranquilos de D. O. Sierras de Málaga. Esta línea la llevamos trabajando un par de años y nos va francamente bien», explica Bricout, que cifra en un 20% el porcentaje de exportación «y subiendo». El empresario destaca que la bodega ha hecho «un esfuerzo» para que la crisis no afecte a la plantilla y no ha realizado ningún ERTE.