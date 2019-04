Moringa Spain presenta en el Salón de Gourmets sus nuevos formatos en envases de cristal Salvador Rodríguez, de Moringa Spain, en el Salón de Gourmets / SUR La empresa malagueña lanza en la feria de Alimentación de Calidad de Madrid sus infusiones con hojas de stevia AGUSTÍN PELÁEZ Lunes, 8 abril 2019, 16:31

La firma malagueña Moringa Spain se dedica a la producción de moringa (Moringa oleífera), denominada también como «Árbol de la Vida», y stevia ecológica. Tiene sus zona de producción en Cájiz (Vélez-Málaga), aunque su sede está en Rincón de la Victoria. La firma ha acudido a la Feria Internacional de Alimentación y Bebidas de Calidad 'Salón de Gourmets' que se celebra hasta el día 11 en Madrid con el objetivo de conquistar con sus productos a los mercados más exigentes. Moringa Spain comercializa hojas de moringa, polvo, cápsulas e incluso semillas, además de infusiones con stevia (menta poleo, manzanilla, moringa y stevia).

La empresa muestra en Salón de Gourmets sus nuevos formatos en vidrio de moringa en polvo, semillas de moringa y sal del Himalaya con moringa. «Queremos mejorar nuestras presentación, pero también declarar nuestra guerra al plástico. El próximo paso será presentar nuestras cápsulas de moringa en envases también de vidrio», explica el el gerente de Moringa Spain, Salvador Rodríguez, que destaca el alto contenido en Omega 3, 6 y 9 de las semillas de moringa. «Para consumir se deben pelar, cosa que se hace fácilmente con los dedos y masticar la semilla. Es aconsejable hacerlo con comida, porque la primera sensación que dan es de aspereza. Es cuando se mastica y se le saca el aceite cuando el sabor es dulce», explica Rodríguez.

Moringa Spain destaca de la moringa malagueña su alto contenido en proteínas vegetales pura (entre un 32% y un 35%, asegura). Según Rodríguez, el secado de las hojas se realiza a la sombra con sumo cuidado.

Aunque el cultivo de moringa no es demasiado elevado, al tratarse de un cultivo menor en la provincia, este supera al de la stevia. Pese a ello, el sector no sabe concretar la superficie dedicada a esta planta originaria de las faldas del Himalaya, de la familia de la col o el rábano. En la provincia empezó a cultivarse hace más una década. En el campo se cotiza a 17 euros el kilo de hoja seca ecológica para el agricultor, aunque el problema al que se enfrenta este cultivo es que todavía no es suficientemente conocido por los consumidores., aún cuando a la moringa se le atribuyen numerosas propiedades nutricionales y beneficios para la salud: es rica en hierro, calcio, potasio, vitamina A, vitamina C y proteínas. Se dice que mejora las defensas, regula los niveles de azúcar en sangre, es un buen antioxidante y tiene efecto antiinflamatorio.

La empresa ha logrado alcanzar acuerdos con otras firmas alimentarias de la provincia para producir pasta (macarrones y espaguetis, entre otras) con moringa y una cerveza con moringa.