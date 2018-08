Marisqueros cifran en 400.000 euros las pérdidas por el cierre de los caladeros por toxinas La parada del marisqueo por toxinas pasa factura al sector y envía al paro a 400 marineros. / Agustín Peláez Las Cofradías de Pescadores de la provincia exigen a la Junta de Andalucía una línea de ayudas por no poder salir a faenar AGUSTÍN PELÁEZ Sábado, 11 agosto 2018, 01:12

El paro obligatorio de la flota de marisqueo de la provincia por los elevados niveles de toxinas DSP y PSP en las chirlas, coquinas y conchas finas del litoral comienza pasar factura al sector. Primero porque hay marineros que por no poder faenar se han tenido que ir al paro, y segundo porque el sector pesquero ha dejado ya de ingresar más de 400.000 euros, que es el valor de las capturas que no se han podido coger por esta causa justo cuando los moluscos bivalvos afectados alcanzar una mayor cotización en lonja. Debido a la masiva afluencia de turistas, algunas especies como las coquinas, la chirla y la concha fina llegan casi cuadruplicar su precio, por lo que la campaña de verano es uno de las más rentables para los pescadores. La flota del marisqueo de la provincia está integrada por 126 embarcaciones, que emplean a unas 400 marineros. «La tripulación de cada barco cobra a la parte, por lo que su sueldo está función de las capturas diarias y el precio que alcanza en la lonja. Esto significa que si no pueden salir a faenar, no capturan nada y por tanto no cobran. Por este motivo, debido a lo prolongado ya de la parada, todos los armadores no han tenido más remedio que enviar al desempleo a sus marineros», según el presidente de la Federación Provincial de Cofradías de Pescadores de la provincia, que agrupa a los puertos de Estepona, Marbella, Fuengirola, Málaga y Caleta de Vélez), Miguel Ángel Carmona, que ha recordado que algunas flotas como las de la Costa del Sol occidental llevan ya tres semanas paradas por toxinas (algunas zonas llevan cerradas por DSP y PSP desde el 17 de julio).

Carmona ha recordado que hace muchos años que no se daba una situación tan grave como la de este verano en la que todas las zonas productoras han tenido que ser cerradas por toxinas. «Otras campañas estivales, el cierre ha afectado sólo a zonas concretas, permitiendo a la flota poder faenar en el resto», ha explicado Carmona, que no alcanza a comprender cómo desde la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural no se han dado pasos encaminado a tratar de paliar los graves daños que está sufriendo el sector debido a las toxinas.

«De la flota de marisqueo viven más de 400 familias en la provincia que han visto como se han torcido todas sus expectativas de ganar algo más en verano para soportar mejor los meses de invierno, a tener que irse al paro de cabeza porque no pueden faenar. La situación es catastrófica, como cuando se producen daños cuantiosísimos por un temporal», ha manifestado el representante de las Cofradías de Pescadores de la provincia.

Carmona ha confirmado que el sector ha remitido a través de la Federación Regional de Cofradías de Pescadores un escrito al consejero de Agricultura y Pesca, Rodrigo Sánchez Haro, exigiendo una ayuda para el marisqueo debido a la gravedad de la situación.

«Algunos llevamos parados ya más de tres semanas y la Junta no puede mirar hacia otro lado. Pero lo peor de todo es que no hay previsiones de que la situación mejore a corto plazo. No hay certeza sobre cuándo se podrán reabrir las zonas productoras. Hace unos años la zona de Fuengirola estuvo cerrada nueve meses por DSP. Estamos esperando a ver qué pasos da la Consejería con relación a nuestra demanda. Si no hay respuesta nos veremos obligados a tener que movilizarnos», ha anunciado Carmona.

La presencia de las toxinas DSP y PSP en bivalvos es un proceso natural y los mismos animales las eliminan progresivamente de su organismo. La Consejería levantará las prohibiciones en cuanto se compruebe que los moluscos se encuentran en óptimas condiciones. Actualmente está cerrado el marisqueo de varios moluscos en las provincias de Cádiz, Huelva y Málaga por elevados niveles de toxinas DSP y PSP.