Marisqueros arrementen contra la Junta por no abrir los caladeros de coquina después de dos meses de veda Acusan a la Consejería de no haber planificado los muestreos de las zonas de producción, que exigen dos negativos seguidos en toxinas al no tomar las muestras a tiempo AGUSTÍN PELÁEZ Martes, 2 julio 2019, 11:54

La flota del marisco de la provincia está que trina con la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía. Después de dos meses consecutivos de veda (desde el 1 de mayo y al 30 de junio) durante los cuales no han podido capturar chirlas y coquinas en los caladeros de la provincia, una prohibición que debía haber finalizado este mes de julio, las embarcaciones dedicadas a estas especies no han podido reanudar aún la pesca debido a que la Junta no ha realizado con la suficiente antelación la toma de muestras necesarias para comprobar que no están afectadas por toxinas.

Según la presidenta de la Federación de Cofradías de Pescadores de la Provincia, que agrupa los puertos de Estepona, Marbella, Fuengirola, Málaga y Caleta de Vélez, María del Carmen Navas Guerrero, las embarcaciones que se dedican a la captura de estas especies no han podido volver a faenar debido a que no no se ha realizado una buena planificación de los muestreos de las zonas de producción, «ya que para que se puedan abrir se necesitan dos muestras seguidas que den negativo y solo se ha realizado una, la pasada semana. Entre muestra y muestra debe haber una semana de diferencia, lo que significa que debían haberla tomado antes, no que habrá que esperar a la de esta semana para que se produzcan los dos negativos exigidos».

Para Navas, este retraso obedece a una mala organización de los responsables que deben realizar este tipo de muestreos, en este caso la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera en Andalucía, dependiente de la Consejería. «Una vez más el sector pesquero del marisco es el que las consecuencias», se lamenta Navas, que ha señalado que la coquina es una especie que tiene un gran valor en lonja en estas fechas al coincidir con el inicio de la temporada estival.

La reapertura de los caladeros de la coquina debía haberse producido el 1 de julio, el mismo día que comenzaba la veda del pulpo, que se mantendrá hasta el 1 de octubre próximo

Dado que el cupo de la chirla (22 toneladas) se encuentra agotado desde marzo. La único especie que podrá capturar la flota del marisco en la provincia es la coquina. Para volver a capturar chirlas es necesario esperar hasta 1 de enero de 2020, salvo que la Dirección General de Pesca atienda la solicitud del sector de que revise el cupo con objeto de que se pueda reabrir la pesca durante este verano.

Con las dos especies cerradas a la pesca, uno por tener el cupo completado y la otra por no haberse realizado a tiempo los muestreos exigidos, la flota sólo puede capturar conchas finas, dedicarse al atún o al trasmallo, dependiendo de la autorización que posea cada barco.