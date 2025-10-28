De los drones para sulfatar a la realidad virtual para mejorar la poda: la tecnología para el campo que se expone en Málaga

Drones con capacidad de hasta 40 litros para sulfatar que permiten trabajar de una manera más precisa, eficiente y reduciendo costes; tractores cien por cien ... eléctricos, sin emisiones y que emiten muy poco ruido contribuyendo a la sostenibilidad; un robot eléctrico conectado por GPS que funciona de forma autónoma para las labores del cuidado de las viñas; o unas gafas de realidad virtual que permite la formación en la poda de almendros. Estas son algunas de las innovaciones para el sector primario que se muestran en Málaga en la segunda edición de Expo Agritech, la mayor feria tecnológica para el sector agrícola.

A ello se unen otros avances como un sistema inteligente de monitoreo de plagas; el uso de la Inteligencia Artificial para mejorar la seguridad alimentaria mediante la selección y el conteo preciso de frutas; una estación agrometeorológica con conectividad 4G y batería solar que permite medir la temperatura, la humedad, la radiación solar, la lluvia y el viento con alta precisión y ayuda a optimizar el riego; o la aplicación de la tecnología electroestática para la polinización asistida de cultivos.

7 millones de euros es el impacto económico que se prevé genere Agritech.

Innovaciones que podrán verse en el Palacio de Ferias y Congresos de la capital desde este martes y hasta el jueves en un encuentro que reúne a 217 firmas expositoras que muestran los últimos avances tecnológicos aplicados a la agricultura y la ganadería en una feria que cuenta a Brasil como país invitado. Una feria a la que se espera la asistencia de unos 8.000 profesionales y donde se prevé un impacto económico de 7 millones de euros, según los datos dados a conocer por la organización en la jornada inaugural, donde han participado la secretaria de Estado de Agricultura, Begoña García, el alcalde de la capital, Francisco de la Torre, y la delegada de la Junta en la provincia, Patricia Navarro.

Navarro, García y De la Torre, junto al resto de autoridades, en la inauguración.

Paralelamente a la exposición de los últimos avances tecnológicos se desarrollarán ponencias, mesas redondas, charlas inspiradoras y talleres donde participarán 412 expertos, quienes abordarán retos e inquietudes que afectan al los profesionales del sector como la reforma de la PAC, las ventajas e inconvenientes del acuerdo con Mercosur, los efectos de la políticas de aranceles y cambio de las reglas del comercio internacional así como la aplicación de la robótica y la inteligencia artificial al sector agrario, según ha destacado el director de Agritech, Agustín Fonts.

En su intervención, Begoña García ha reivindicado la innovación agroalimentaria como herramienta de igualdad y cohesión social. «La innovación agroalimentaria sólo tiene sentido si mejora la vida de la gente, si llega a los pueblos, a las mujeres, a los jóvenes y a quienes cada día trabajan la tierra», ha subrayado la secretaria de Estado, quien ha hecho un llamamiento a garantizar el relevo generacional y la igualdad en el sector.

Un usuario prueba el curso virtual de poda.

Patricia Navarro, por su parte, ha subrayado la apuesta de la Junta de Andalucía «por una agricultura innovadora, digital, sostenible y competitiva en línea con la visión 4.0 que se está implantando cada vez con más fuerza en nuestro entorno rural» y ha incidido en que para que Andalucía mantenga su posición de liderazgo en el sector agroalimentario en España es «crucial» el impulso a la innovación, la digitalización y la sostenibilidad.

Francisco de la Torre ha puesto el acento en que la agricultura debe estar presente «en el mundo digital de los datos», mientras que Sibelle de Andrade, representante del Ministerio de Agricultura de Brasil ha puesto el ejemplo de cómo su país ha duplicado la producción agrícola en los últimos años si duplicar la superficie gracias a la aplicación de la ciencia a los procesos para mejorar la eficiencia.