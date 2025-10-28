Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Uno de los drones para sulfatar que se exponen en la muestra. migue fernández

De los drones para sulfatar a la realidad virtual para mejorar la poda: la tecnología para el campo que se expone en Málaga

Agricultura. ·

Agritech abre sus puertas para mostrar la innovación tecnológica aplicada al sector primario en un encuentro donde participan 217 expositores y participarán expertos para abordar retos como la PAC, los aranceles o la eficiencia hídrica

Antonio M. Romero

Antonio M. Romero

Málaga

Martes, 28 de octubre 2025, 18:18

Drones con capacidad de hasta 40 litros para sulfatar que permiten trabajar de una manera más precisa, eficiente y reduciendo costes; tractores cien por cien ... eléctricos, sin emisiones y que emiten muy poco ruido contribuyendo a la sostenibilidad; un robot eléctrico conectado por GPS que funciona de forma autónoma para las labores del cuidado de las viñas; o unas gafas de realidad virtual que permite la formación en la poda de almendros. Estas son algunas de las innovaciones para el sector primario que se muestran en Málaga en la segunda edición de Expo Agritech, la mayor feria tecnológica para el sector agrícola.

