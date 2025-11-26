Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen de la reunión que han mantenido este jueves los ganaderos y agricultores con la delegada de la Junta en la OCA en Vélez-Málaga. SUR

La Junta sale en auxilio de los agricultores y ganaderos malagueños afectados por el hongo mildiu y la lengua azul con 15,9 millones de euros

La Administración regional mantiene abierto el plazo para optar a estas fondos, a los que se suman 165 millones para mejorar la calidad y la disponibilidad del agua regenerada

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 17:31

Comenta

La lengua azul en la ganadería y el hongo 'mildiu' en la agricultura del viñedo moscatel son dos de los grandes quebraderos de ... cabeza que están golpeando al sector primario malagueño en este 2025 para el que apenas le queda un mes para terminar. En el primer caso, la cabaña ovina es la más afectada, aunque también está golpeando a la caprina. Por su parte, el hongo ha ocasionado cuantiosas pérdidas de las cosechas de uvas moscatel, de hasta un 85% en algunas zonas. Ante este panorama, la Junta de Andalucía ha dado un paso al frente, articulando un paquete conjunto de ayudas que alcanza los 15,9 millones de euros.

