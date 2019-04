La Junta pide que el aumento de los requisitos ambientales de la PAC se acompañe de más recursos económicos La consejera Carmen Crespo hoy en el Consejo Cultivo de Política Agraria / SUR La consejera de Agricultura, Carmen Crespo, ha analizado en el Consultivo de Agricultura la coyuntura de mercado del aceite de oliva, la aceituna de mesa y los cítricos AGUSTÍN PELÁEZ Miércoles, 10 abril 2019, 19:19

La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha participado hoy en el Consejo Consultivo de Política Agrícola que ha abordado diversas cuestiones que forman parte de la llamada 'Arquitectura verde' de la Política Agrícola Común (PAC). Crespo ha defendido la necesidad de que el aumento de requisitos en cuestiones medioambientales que incluirá la nueva política comunitaria esté acompañado de mayores «recursos económicos para poder poner en marcha esos compromisos con los que estamos de acuerdo».

Carmen Crespo ha apuntado que «la agricultura, en sí misma, supone una arquitectura verde», es decir, aporta un valor sostenible y medioambiental gracias, entre otras cuestiones, a que la Comunidad Autónoma andaluza supera los tres millones de hectáreas entre dehesa, olivar de montaña y monte mediterráneo. En relación a esta superficie, la consejera ha recalcado la necesidad de que Bruselas tenga en cuenta «la diferenciación del valor medioambiental» de estos paisajes y su papel frente a la desertificación, lo que ayudaría a que estén mejor valorados por la Unión Europea de cara a la transición hacia una economía climáticamente neutra que se persigue, según ha informado la Consejería en un comunicado.

La consejera ha reivindicado también, por un lado, que los pequeños agricultores tengan un régimen especial también en el Greening, para lograr la simplificación de una posible «sobrecarga administrativa»; y por otro, que los mayores compromisos medioambientales conocidos, como 'eco-esquemas' y que se están implementando en la PAC, sean «voluntarios e incentivados económicamente».

Además, ha mostrado su acuerdo con que la asignación a las medidas de clima y medio ambiente no superen el 30% en el ámbito del 'segundo Pilar' de la PAC relativo a desarrollo rural, y ha pedido que «se incluya en el acta de la reunión, a pesar de no encontrarse en el orden del día, que el 'capping' no implique pérdida de recursos para España». Al respecto, ha hecho hincapié además en que, en el caso de las cooperativas y sociedades agrarias con explotación de fincas en común, este importe máximo de 100.000 euros por beneficiario en el primer pilar de la PAC debe calcularse como la suma de las personas físicas que componen las entidades, y ha solicitado que se contemple la inversión que las empresas realizan en contratación.

Precios

Por otro lado, la reunión de consejeros celebrada hoy en Madrid ha analizado también la coyuntura en cuanto a cotizaciones que están registrando productos agroalimentarios como los cítricos, la aceituna de mesa y el aceite de oliva. Sobre este último alimento, Crespo ha recalcado que existen posibilidades de margen en el ámbito de la autoregulación, una cuestión «fundamental» para el precio, y ha trasladado la demanda del sector de impulsar una modificación de los umbrales de referencia, «que no se han actualizado desde hace 20 años», así como la activación del almacenamiento privado en su apartado B.

Crespo ha apostado por aprovechar «todos los mecanismos que ofrece, en este caso Europa, y que tenemos a nuestra disposición en la autorregulación», añadiendo que también es necesario trabajar con el sector para avanzar en la concentración de la oferta para ser más competitivos, ya que la atomización actual es «una dificultad desde el punto de vista del precio».

Con respecto a la aceituna de mesa, la consejera ha recordado su petición de «ayudas más contundentes a Andalucía» para los afectados por los aranceles impuestos por Estados Unidos a las aceitunas negras de España. Crespo ha afirmado que el sector «está soportando 27 millones de euros en pérdidas» y ha valorado que las empresas estén mostrando «imaginación», buscando «posibilidades adicionales para entrar en los mercados» y apostando por productos alternativos y por la innovación. La titular de Agricultura ha calificado esta coyuntura como un «ataque al sector y a la PAC» y, por tanto, afirma que es preciso recordar a la Comisión la situación que está sufriendo el sector y solicitar unas «ayudas más adaptadas y contundentes».

Por último, en cuanto al precio de los cítricos, Crespo ha recordado que en Andalucía se ha creado un grupo de trabajo al respecto y ha solicitado «mayor reciprocidad en los acuerdos internacionales con terceros países» así como un análisis tanto del impacto de lo ocurrido con los precios de los cítricos como del consumo y la demanda de estas frutas. Asimismo, ha apostado por dar un mayor impulso a la interprofesional de este sector.