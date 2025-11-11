Desarrollan en Málaga un bioplástico con cera de abejas para mejorar la conservación de alimentos

La ciencia sigue avanzando para reducir la huella de carbono y los residuos que se generan. Uno de los retos más importantes en la actualidad ... es aminorar el uso de los plásticos, especialmente en la alimentación procesada. Para ello, en los últimos años se están haciendo grandes avances en materiales mucho más sostenibles, como la celulosa o la cera de abejas.

Un equipo de investigación del Instituto de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea (IHSM) del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad de Málaga (UMA) ha desarrollado en Málaga un bioplástico a partir de celulosa y cera de abejas con propiedades de barrera frente a la oxidación, la humedad y la pérdida de frescura. El nuevo material, biodegradable y transparente, se perfila como alternativa sostenible al polietileno convencional para el envasado de frutas, frutos secos o productos de panadería.

En el laboratorio, el bioplástico ha demostrado un comportamiento similar al plástico más común derivado del petróleo, pero sin sus impactos medioambientales. «Se mejoraron las propiedades más importantes para conservar alimentos, como la resistencia al agua, a grasas y a la transmisión de oxígeno. Este bioplástico se parece más al polietileno que a la celulosa de partida», ha resaltado Susana Guzmán, investigadora principal del estudio, en el que participan, entre otros científicos, Pedro Florido.

Este trabajo da continuidad a una investigación anterior en la que se combinaba celulosa con glicerol para obtener un material flexible, pero con una limitada capacidad de protección frente a agentes externos, tal y como ya informó SUR en octubre de 2024. En esta nueva fase, los investigadores han incorporado cera de abejas, reconocida por sus cualidades como barrera natural y empleada habitualmente como aditivo alimentario, con la denominación técnica de E-901.

Mezcla estable

Uno de los principales retos del proyecto fue lograr una mezcla estable, ya que la celulosa absorbe agua mientras que la cera la repele. A través de una técnica llamada 'drop-casting', los científicos consiguieron formar láminas sólidas a partir de soluciones de ambos componentes. Al aumentar progresivamente el porcentaje de cera, comprobaron que con solo un 5% se alcanzaban mejoras significativas en la resistencia a la humedad, oxígeno, grasas y luz ultravioleta.

En pruebas con rodajas de pera, el nuevo material demostró su utilidad real: tras dos semanas de refrigeración, las frutas cubiertas con el bioplástico mantenían mejor peso, color y propiedades antioxidantes que las almacenadas sin protección. Además, los ensayos de migración confirmaron que el material cumple con los límites europeos de seguridad alimentaria, según explican los investigadores malagueños.

Por su parte, en términos de biodegradabilidad, las láminas se descompusieron en menos de 30 días en agua de mar, incluso con las formulaciones más ricas en cera. «Un comportamiento imposible en plásticos convencionales, que tardarían siglos en desaparecer del entorno», advierte Guzmán.

Este desarrollo científico, financiado por la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía y el CSIC, amplía el horizonte de materiales renovables aplicables al envasado alimentario. Aunque el método de fabricación aún no es viable a escala industrial, los resultados refuerzan «la apuesta por soluciones basadas en compuestos naturales, inocuos y funcionales que reduzcan la dependencia de derivados del petróleo», apostilla la investigadora malagueña.

Colaboradores

El estudio, publicado en la revista 'Food Hydrocolloids', ha contado con la colaboración de expertos del Instituto de Ciencia de Materiales de Sevilla, el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón, el Departamento de Química Inorgánica de la Universidad de Málaga y el Instituto Italiano de Tecnología.

El trabajo de investigación ha sido reconocido recientemente por la labor desarrollada por el mencionado investigador Pedro Florido, con el primer premio del XV cicCartuja-Ebro Foods 2024. El Centro de Investigaciones Científicas 'Isla de la Cartuja' (cicCartuja), un centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), la Universidad de Sevilla y la Junta de Andalucía, celebró el pasado 31 de octubre la entrega de los galardones. Se trató de la decimoquinta edición de este premio, una edición especial ya que inauguró la modalidad agroalimentaria, abriendo las puertas a todos los jóvenes investigadores científicos de centros CSIC de Andalucía que sigan dicha línea.

Ampliar Acto de entrega de los XVpremios cicCartuja-Ebro Foods 2024. Delegación del CSIC Andalucía y Extremadura

El primer premio fue recibido por Pedro Florido, quien compagina sus estudios de doctorado con su labor docente en un instituto, sin dejar de lado su perfil investigador. Por lo tanto, el científico promueve una alternativa sostenible a los plásticos basados en el petróleo, especialmente los de un solo uso, mediante la fabricación de bioplásticos basados en celulosa y cera de abeja como aditivos adicionales para la fabricación de envases alimentarios sostenibles e inocuos para la salud, resultando en una mejora de sus propiedades.

Los premios cicCartuja Ebro Foods reconocen el trabajo realizado por aquellos investigadores menores de 31 años que hayan publicado artículos en revistas internacionales de alto impacto. Para la concesión del galardón también se tiene en cuenta el impacto y trascendencia social de la investigación realizada. El primer premio está dotado con 15.000 euros, mientras que los accésits reciben 5.000 euros cada uno. Dichas cantidades han sido donadas por la compañía EbroFoods.