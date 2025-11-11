Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen del material diseñado por los investigadores malagueños. SUR

Desarrollan en Málaga un bioplástico con cera de abejas para mejorar la conservación de alimentos

Investigadores del IHSM La Mayora logran un material biodegradable con propiedades similares al polietileno y útil para envases más sostenibles

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Martes, 11 de noviembre 2025, 13:53

La ciencia sigue avanzando para reducir la huella de carbono y los residuos que se generan. Uno de los retos más importantes en la actualidad ... es aminorar el uso de los plásticos, especialmente en la alimentación procesada. Para ello, en los últimos años se están haciendo grandes avances en materiales mucho más sostenibles, como la celulosa o la cera de abejas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

