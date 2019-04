Cortijo La Fuente presenta en Madrid su vermú de Pedro Ximénez Montse Navarro, de Bodega Cortijo La Fuente Con dos años de envejecimiento de barricas de roble americano, la bodega de Mollina aprovecha Salón de Gourmets para promocionar su nuevo producto AGUSTÍN PELÁEZ Miércoles, 10 abril 2019, 13:02

Que el vermú es un bebida de moda no es nada nuevo. Hace tiempo que es el rey del aperitivo en muchos bares, tabernas y restaurantes de todo el país y Málaga no se ha quedado atrás. Ello lo saben las bodegas de la provincia, tanto que cada vez son más las que están apostando por lanzar su propio vermú embotellado. Algunas ya llevan décadas comercializándolo a granel. La última en subirse a la moda de los vermús ha sido la bodega Cortijo La Fuente de Mollina, que dirigen los hermanos Montse y Antonio Navarro, este último como enólogo. La bodega malagueña está presentando en Salón Gourmets en Madrid 'Cortijo La Fuente El Vermuth', un producto elaborado con Pedro Ximénez cien por cien, como vino base, macerado con diversos botánicos (especias y plantas). El resultado es un vermú que, para Montse Navarro, a pesar de estar elaborado con vino dulce es muy equilibrado, ya que no sobre sale ni el dulzor ni el amargor. «Ha sido tan bien acogido que ya tenemos pedidos de varias cadenas de bares y restaurantes de Madrid, donde el vermú es un clásico», señala Navarro.

'Cortijo La Fuente El Vermuth' sale por primera al mercado ahora después de haber permanecido envejeciendo en madera, concretamente en barricas de roble americano, dos años. «Llevábamos varios años con la idea de sacar un vermú, pero queríamos hacer un buen producto y por eso hemos tardado», afirma Navarro.

Bodega Cortijo la Fuente elabora ocho tipos de vinos diferentes, gama a la que incorpora ahora el vermú. La familia cuenta con 15 hectáreas de viñedos viejos en Mollina, por lo que elabora sus vinos con su propia producción.

Otro de los grandes vinos de esta bodega es Don Pepe, el único crianza biológica de Pedro Ximénez que se hace en la provincia.

La lista de bodegas malagueñas que producen vermú rondan la decena. Entre ellas se encuentra Dimobe, Antigua Casa de Guardia, Málaga Virgen, copaxa, Quitapenas, Niño de la Salina, Krauel y ahora Cortijo La Fuente.