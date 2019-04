'Corazón del Sol' es el nombre de la carne de membrillo de Málaga Remedios Jiménez, gerente de Trafrut Cano / SUR La empresa malagueña Trafrut presume en Salón Gourmets de elaborar un producto artesanal y seleccionando la fruta una a una AGUSTÍN PELÁEZ Miércoles, 10 abril 2019, 11:50

Hay productos y alimentos que se suelen asociar a un determinado lugar. Las fresas se asocian a Huelva, las naranjas a Valencia, los aguacates y los mangos a Málaga, las chirimoyas a Granada, los olivos con Jaén, y la carnel o el dulce de membrillo a Puente Genil (Córdoba), por mencionar algunos. Sin embargo, ello no significa que que no se produzcan en otros sitios y además que se hagan con una calidad excepcional. Este es el caso de la carne de membrillo. Trafrut Cano es una empresa de Pizarra creada en 1994 y especializada en la elaboración de carne de membrillo. Produce unos 100.000 kilos de fruta al año. La mitad de la producción tiene como destino la exportación (Australia, Estados Unidos y los países de la UE).

Al frente de esta pequeña empresa familiar se encuentra Remedios Jiménez. Trafrut Cano es una de las 36 empresas que participa en la actual edición del Salón Gourmets. Lo hace con Sabor a Málaga y dispuesta a seguir creciendo en producción y en mercados.

«Nuestra carne de membrillo es totalmente artesanal. Sin conservantes, ni colorantes ni aditivos. Sólo membrillo y azúcar. Además no utilizamos cualquier membrillo, porque no todas las variedades sirven. Para nosotros el ideal es el membrillo antiguo, porque tiene más pectina», explica Jiménez.

«Seleccionamos la fruta una a una. Retiramos la fruta que este picada, algo que no hace nadie. Pero además exigimos los máximos controles desde el campo. Membrillos hay en muchos pueblos y zonas, pero muchos agricultores no llevan ningún control de los mismos, por lo que no los podemos utilizar», señala la gerente de Trafrut.

Según Jiménez, en Málaga sólo compran membrillo a un agricultor de Villanueva del Trabuco, que si garantiza la trazabilidad de su fruta.

Trafrut Cano cuenta con varias marcas, siendo la más conocida por los malagueños Corazón del Sol. «Es por la que más nos conocen en la provincia», declara. Otra de las marcas de este empresa son Dulce Abuela y Doña Natalia (esta se comercializa en Australia).

Según Remedios Jiménez, la presencia de la empresa en Salón Gourmets les ha permitido realizar numerosos contactos que ahora deben trabajar, pero que pueden permitir a la empresa encontrar nuevos nichos de mercado. «Estoy muy contenta. Creo que el estar en esta feria ha sido muy positivo y puede ayudarnos a crecer», asegura Jiménez.