Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La delegación de Trops desplazada a Bruselas para recoger el galardón europeo. SUR

La cooperativa veleña Trops, reconocida en los Premios Europeos a la Innovación por su liderazgo en la creación de valor ambiental

La firma de aguacates y mangos cuenta con un modelo de agricultura basado en «la digitalización integrada, la investigación y la gobernanza cooperativa»

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Viernes, 21 de noviembre 2025, 15:34

Comenta

La cooperativa veleña Trops, la compañía líder del sector de los subtropicales en la Axarquía, con sede principal en Vélez-Málaga, y que es la mayor comercializadora de mangos y aguacates en Europa ... , continúa ganando posiciones, sacando músculo comercial y recibiendo premios y reconocimientos por su labor profesional. La firma ha sido galardonada en la 6.º edición del Premio Europeo a la Innovación Cooperativa, concretamente en la categoría 'Creación de Valor Ambiental' y con el reconocimiento por la innovación destacada en el campo del cambio sistémico: «un modelo de agricultura mediante la digitalización integrada, la investigación y la gobernanza cooperativa».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Málaga inicia hoy el trámite de la nueva tasa de basura: 129 euros pagará de media cada vivienda
  2. 2 Hallan un cadáver en estado de descomposición en un trastero de Huelin, debajo de una estantería
  3. 3 Nuevo giro del tiempo: Andalucía espera más lluvias la próxima semana
  4. 4

    La Iglesia se abre a cambiar las fechas de la Semana Santa para hacerlas coincidir con las confesiones ortodoxas
  5. 5 Un policía local de Marbella y un exagente, a prisión por el atraco armado e intento de secuestro a un empresario en Málaga
  6. 6

    Los radares que multan por saltarse un semáforo en rojo cazan a 1.500 conductores el primer mes en Málaga
  7. 7 Aumenta el malestar por las colas en el aeropuerto de Málaga: «He estado más de una hora para cruzar el control»
  8. 8

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  9. 9

    Las claves de un fallo que le expulsa de la carrera fiscal
  10. 10

    Fiebre por los hoteles en los barrios de Málaga: tramitan dos nuevos proyectos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La cooperativa veleña Trops, reconocida en los Premios Europeos a la Innovación por su liderazgo en la creación de valor ambiental

La cooperativa veleña Trops, reconocida en los Premios Europeos a la Innovación por su liderazgo en la creación de valor ambiental