La cooperativa veleña Trops, reconocida en los Premios Europeos a la Innovación por su liderazgo en la creación de valor ambiental

La cooperativa veleña Trops, la compañía líder del sector de los subtropicales en la Axarquía, con sede principal en Vélez-Málaga, y que es la mayor comercializadora de mangos y aguacates en Europa ... , continúa ganando posiciones, sacando músculo comercial y recibiendo premios y reconocimientos por su labor profesional. La firma ha sido galardonada en la 6.º edición del Premio Europeo a la Innovación Cooperativa, concretamente en la categoría 'Creación de Valor Ambiental' y con el reconocimiento por la innovación destacada en el campo del cambio sistémico: «un modelo de agricultura mediante la digitalización integrada, la investigación y la gobernanza cooperativa».

Estos premios están organizados por Cogeca, el principal organismo representativo de todo el sector de cooperativas agrarias y de pesca a nivel de la Unión Europea. Este premio reconoce las iniciativas que impulsan la sostenibilidad, la eficiencia de los recursos naturales y la acción climática en el sector agroalimentario. A través de estos premios se pretende fomentar el intercambio de buenas prácticas y la transferencia de conocimiento, impulsando el desarrollo de procesos innovadores en beneficio de los agricultores, la ciudadanía europea, las zonas rurales y el medio ambiente, según han informado desde la cooperativa veleña este viernes en un comunicado.

El Año Internacional de las Cooperativas 2025 de las Naciones Unidas marca el lanzamiento de esta sexta edición de estos premios, cuya edición se ha centrado en la innovación con impacto real en la agricultura europea. Más de un centenar de propuestas de cooperativas de distintos países han participado en el proceso de selección, resultando Trops una de las entidades ganadoras.

Trops ha sido una de las cooperativas agroalimentarias que ha recibido este reconocimiento a su «modelo integral de producción sostenible en los cultivos de aguacate y mango». Esta categoría reconoce las prácticas y procesos innovadores como los de Trops, «enfocados en mejorar la rentabilidad de los productores asegurando alimentos de alto valor nutricional con el mínimo impacto ambiental».

«Este premio europeo es un reconocimiento al trabajo conjunto de nuestros agricultores y al equipo de profesionales de Trops. Innovar no es una opción, es la única manera de garantizar el futuro del sector y de nuestro entorno. Nuestro compromiso es producir más y mejor, pero siempre cuidando nuestro entorno y lo que lo hace posible: la tierra y el agua», ha destacado el director general de la compañía veleña, Víctor Luque.

La ceremonia de entrega ha tenido lugar este pasado miércoles 19 de noviembre en Bruselas, en la sede del Parlamento Europeo y ante representantes de la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y expertos internacionales en innovación agraria y economía cooperativa. Hasta allí se trasladó la junta rectora de Trops, encabezada por su presidente, José Linares, y acompañados además por el director general, Víctor Luque, y la directora de I+D+i y sostenibilidad, Paula Ruiz.

«En TROPS la sostenibilidad no es una moda: forma parte de nuestra identidad y de nuestra forma de entender el futuro del campo. Este reconocimiento europeo nos anima a seguir trabajando en la misma línea, cultivando aguacates y mangos a través de una agricultura innovadora y sostenible», ha destacado el presidente de la entidad agroalimentaria. Para Trops «es todo un honor recibir este reconocimiento, lo que demuestra que nuestro modelo productivo es una referencia para la agricultura europea», han apostillado desde la compañía veleña.

Cooperativas Agro-alimentarias de España ha sido premiada por su estrategia de marca y creación de valor

Por su parte, la entidad Cooperativas Agro-alimentarias de España ha sido premiada por su estrategia de marca y creación de valor mediante el desarrollo de la marca 'Producto Cooperativo', y del que Trops forma parte. Tal y como explican desde la institución cooperativa, «este sello, como identidad colectiva, refuerza la competitividad de los productos de las cooperativas agroalimentarias españolas, visibiliza su valor añadido y potencia su diferenciación en el mercado».

«Esta marca está basada en los valores y principios que las cooperativas representan y su contribución a la triple sostenibilidad (económica, social y medioambiental). Una marca que, además, enaltece y pone en valor el origen nacional y sabor auténtico y natural de los alimentos», han concluido.