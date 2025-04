La caída de precios pasa factura al balance agrario de Málaga, que desciende a 733 millones

Agustín Peláez Jueves, 19 de diciembre 2019, 12:28 | Actualizado 13:52h. Comenta Compartir

El balance agroganadero de la provincia de 2019 no ha sido bueno, pero tampoco se puede considerar un desastre, entre otras razones porque venimos de un año, 2018, en el que la facturación, si no fue récord como en 2016 (828,5 millones de euros), si que casi lo rozó al situarse en 803,7 millones. No obstante, las cifras de facturación de la campaña que está a punto de concluir registran un descenso del 8,8% respecto al ejercicio anterior al disminuir más de 70 millones de euros, situándose en niveles de 2017 y 2015 con apenas 733 millones de euros. Al menos, así lo ha asegurado hoy Asaja Málaga con motivo del balance agrario de 2019.

El presidente de la organización agraria, Baldomero Bellido, ha atribuido este descenso en la caída de precios que han sufrido algunos sectores productivos del 'agro' malagueño como el olivar (aceite de oliva y aceituna de mesa), tropicales, cítricos, algunos cultivos hortícolas, herbáceos e incluso de frutos secos como la castaña. Lo que más preocupa a Asaja sin embargo no es que la agricultura de la provincia haya visto caer su facturación un 17,74% respecto a 2018 con 613,32 millones, sino que durante 2020 la tendencia pueda mantenerse por cuestiones de competencia y por tanto que la facturación pueda registrar un nuevo descenso, según ha reconocido Bellido.

Mientras que la ganadería, con 119,69 millones de euros de facturación, ha incrementado sus resultados respecto al año anterior, gracias al porcino blanco y la leche de cabra como sectores que mayor crecimiento han experimentado, otros sectores del campo no pueden decir lo mismo debido a bajadas de precios que para Asaja Málaga han supuesto un «gran descalabro» como es el caso del olivar, cuyo peso en la agricultura malagueña es enorme con 130.000 hectáreas de cultivo.

Según el balance de Asaja, la facturación del olivar como cultivo mayoritario en la provincia, ha bajado más de un 11% situándose en 224,77, frente a los 254,5 de 2018. Los datos indican que debido al menor precio del aceite de oliva, que ha pasado de una media de 3 euros el kilos en 2018 a sólo dos en 2019, se ha producido un descenso en la facturación de casi diez millones (197,45 frente a 216 en 2018) a pesar de haber tenido una mayor producción. La aceituna de mesa tampoco se ha salvado. Lastrada por los aranceles a la aceituna negra de Estados Unidos, la facturación de este sector ha experimentado una bajada de un 29% al pasar de los 38,5 millones de hace un año a sólo 27,32 en el actual ejercicio. Para Bellido, la inestabilidad derivada de los aranceles de EE UU también a la aceituna verde puede empeorar la situación de cara a 2020.

Tampoco el sector tropical se ha librado de la caída de precios y por consiguiente de una facturación inferior. Según Asaja, cultivos como el aguacate, mango, níspero y chirimoyo han facturado este año sólo 137,63 millones de euros, frente a los 152,84 de 2018. esto significa un descenso del 11,5%. Según el técnico de Asaja, Benjamín Faulí, aunque el aguacate sigue a velocidad de crucero, su facturación ha sido un 10% inferior. A pesar de haber tenido producciones similares, los precios han sido más bajos, pero sin dejar de ser aceptables. El aguacate es el cultivo tropical que más facturación aporta al balance agrario con 108 millones, seguido del mango, con 25,30. Para Faulí, la temporada de mango de este año ha sido menor en producción, pero con precios algo superiores.

Para los cultivos hortícolas 2019 ha sido también un año de descensos en casi todos los sectores, entre otras razones porque cultivos estrellas como el tomate mantienen una línea descendente provocada por la competencia de las importaciones de terceros países como Marruecos y el aumento de las producciones de otros países europeos como Holanda, Bélgica y Francia. Faulí ha puesto como ejemplo del descenso que está registrando este cultivo el hecho de que la superficie dedicada al mismo se ha visto rebajada a la mitad en los últimos diez años al pasar de 110.000 hectáreas a sólo 53.000. También han visto rebajadas sus cifras cultivos como el pimiento, la alcachofa e incluso la judía verde, que sigue perdiendo peso en la provincia debido a la gran competencia de Marruecos, capaz de producir el kilo a 1,75 euros, frente a los 2,8 de la producción española. La facturación en los cultivos hortícolas ha sido de 137 millones, frente a 140 en 2018.

Tampoco los cítricos se han salvado del descenso en la facturación. Según Asaja, este sector, de enorme importancia en el Valle del Guadalhorce, sólo ha aportado al balance agrario 51 millones de euros, un 25% por ciento menos respecto al año anterior (68,4) «y podía haber sido mucho peor», según Faulí, para quien el retraso en la maduración de los frutos, la presencia de calibres bajos, la falta de demanda y una mayor cantidad de fruta de Sudáfrica y Egipto «arrastraron a esta campaña tan pobre». Para Faulí, la naranja ha sido el cítrico peor parado con un descenso de un 34,8%.

Frutos secos

En este sector, ha habido una cara y una cruz. La cara la pone el almendro, que se ha recuperado algo gracias al mantenimiento e los precios, pero aún lejos de las cifras de 2015 y 2016 y por una producción superior a la de 2018 que le ha llevado a facturar un 10% más (5,17 millones). La cruz sin embargo ha correspondido a la castaña de la Serranía de Ronda, «que ha sido un desastres paliativos», ya que de las 2.500 toneladas producidas se han quedado 700 sin recoger por mala calidad debido a la sequía, la avispilla del castaño y los precios. Este sector ha visto bajar su facturación de los 5,92 millones de 2018 a sólo 1,7 millones este año.

Según Asaja, el viñedo sigue en niveles bajos de facturación (4,3 millones), aunque la uva de vinificación mantiene una línea estable, al contrario que la pasa, cuya producción ha descendido.

El técnico de Asaja, Santiago Sánchez, ha explicado la situación de los cultivos herbáceos, cuyo descenso ha sido del 25,6% en la facturación (30,15 millones), «muy lejos de los niveles óptimos de rentabilidad para el agricultor». Sánchez ha señalado que los precios se mantienen en los mismos niveles de hace 20 años, por lo que ha considerado imprescindible que se mantengan la PAC, que es la que está haciendo que los productores puedan cubrir costes.

Bellido ha advertido que muchos agricultores, dado los malos precios de los cereales están apostando por otros cultivos alternativos como el olivar o el almendro.

Respecto a la ganadería, que ha mejorado sus resultados, Asaja ha explicado que ellos se ha debido a los problemas de peste porcina que existen en algunos países del norte de Europa y China, lo que ha favorecido al sector porcino, y a la que la leche de cabra también ha visto mejorado sus precios.