El café cultivado en Málaga, cada vez más cerca El IHSM La Mayora cuenta con diversas plantas de café Robusta (Coffea Canéphora) y Arábica (Coffea Arábica) y no descarta llevar a cabo un ensayo para probar el cultivo

El único café de Europa se cultiva y produce en Canarias. Concretamente, en el municipio de Agaete, al noroeste de la isla de Gran Canaria. Esta localidad tiene temperaturas que no bajan de los 18 o 17 grados y escasas precipitaciones, y un peculiar terreno volcánico. La variedad cultivada es la Arábica Typica, originaria de Etiopía. Su cultivo en el Valle de Agaete se introdujo hace más de dos siglos, adaptándose perfectamente. La producción actual de café de este municipio canario es de unos 4.500 kilos, aunque algunos agricultores que utilizan sus cafetos para consumo propio. Esta producción se vende hoy día a 60 euros el kilo. El Instituto de Hortofruticultura Subtropical y mediterránea (IHSM) La Mayora, formado por el Consejo de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad de Málaga (UMA), cuenta en su finca experimental de Algarrobo con varias plantas de café de las variedades Robusta (Coffea Canéphora) y el café Arábica (Coffea Arábica). Se trata de plantas que forman parte de su amplia colección de variedades de las que dispone el centro experimental y aunque de momento no está llevando a cabo ningún ensayo para comprobar si el cultivo de café es posible en las condiciones climáticas de la provincia, esto es algo que no se descarta desde el La Mayora. Por lo pronto, este año el centro de investigación malagueño ha elegido la foto de una planta café robusta cultivada en la estación experimental para felicitar la Navidad.

Según el científico titular del IHSM, jefe de Fruticultura Subtropical de La Mayora y profesor de investigación del CSIC, Iñaki Hormaza, entre los proyectos de futuro de su departamento se encuentra llevar a cabo un ensayo para probar cómo se da el cultivo de café Arábica en nuestra zona. Se llevará a cabo al aire libre en una parcela en la que ya existe árboles tropicales. «El café necesita sombra, por ello hemos pensado en hacerlo de esta manera, para que los árboles de chirimoya, mango o aguacate le faciliten ese espacio sombreado», ha señalado Hormaza, para quien si el resultado es positivo abrirá la puerta a la posibilidad de producir café malagueño para un mercado gourmet, como ya se está haciendo en Canarias. Los productores de Agaete venden su café como un producto para gourmets y lo promocionan como una bebida exquisita.

La Asociación para el Fomento y Desarrollo Agropecuario del Municipio de Agaete (Agroagaete) fue fundada en 2002 con la intención de que no se perdiera la producción de café en este municipio canario. Con la puesta en marcha de esta asociación se creó una marca común (Café de Agaete).

Las investigaciones y ensayos del IHSM La Mayora están resultando de un enorme interés para productores de todo el mundo. Su trabajo durante los 58 años de historia que que acumula (1961-2019) son de una enorme utilidad. Lo ha demostrado con la fresa, hoy de una enorme importancia en Huelva; las variedades híbridas de tomate, claves para la economía almeriense; el aguacate, el chirimoyo, el níspero y el mango, que han supuesto un antes y un después en las zonas del litoral de Málaga y Granada, o el melón y la sandía, de gran implantación en Castilla-La Mancha. Sus líneas de investigación para introducir nuevos cultivos son numerosas. Este es el caso de frutos como la lúcuma, la pitaya, la carambola, la maracuyá, el litchjo, el longan o la guanábana, por mencionar algunas.

Recientemente, trascendía también sus ensayos con árboles de cacao en invernadero, en colaboración con La despensa de Palacio, la única fábrica de chocolate que queda en Andalucía, localizada en la localidad sevillana de Estepa. Sus responsables tenían interés en producir también el cacao, para elaborar chocolates gourmet.

Hormaza y su equipo están cultivando el árbol de cacao en dos invernaderos, uno con calefacción y otro sin ella. El objetivo es conseguir que el fruto sea viable en el invernadero sin calefacción, lo que reduciría enormemente los costes. Las plantas ya han florecido y, si los frutos de este año maduran bien, en 2020 el instituto tendrá en sus manos los primeros granos de cacao producidos en el continente.

Aunque todavía es pronto, seguro que a partir de ahora, muchos agricultores estarán muy pendientes del ensayo que La Mayora inicie para producir café Arábica y quien sabe si un día, no muy lejano, Málaga pueda presumir también de producir un café de una enorme calidad, como ya hace con otros muchos frutos.